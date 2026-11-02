Desinformación y polarización amenazan elecciones intermedias en EE.UU.

Expertas del Observatorio Complutense advierten sobre bulos electorales y desconfianza en EE.UU. antes de las elecciones intermedias con récord de participación anticipada.

La integridad de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se encuentra bajo escrutinio debido a la circulación masiva de noticias falsas y el aumento de la polarización política. Con apenas horas de distancia para la jornada electoral, el presidente Donald Trump tiene programada su participación en nueve eventos políticos dirigidos a diferentes estados, culminando con su último discurso electoral programado para hoy.

Bulos sobre seguridad del voto en centros

Las doctoras Loreto Corredora y Carmen Beatriz Fernández, del Observatorio Complutense de Desinformación, han identificado una oleada de desórdenes informativos centrados en cuestionar la seguridad del sufragio. Específicamente, circulan vídeos falsos que muestran supuestas sacas de votos, las cuales no reflejan la realidad observable en los centros de votación como en Florida.

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La experta señaló que los procesos de votación, incluyendo la anticipada, cuentan con sistemas de rastro personalizado muy potentes. Estos mecanismos permiten el seguimiento perfecto del sobre desde su emisión hasta su llegada a domicilio, lo que hace extremadamente difícil cualquier tipo de manipulación masiva o fraude estructural en el sistema electoral.

Desconfianza generada por figuras públicas

A pesar de las garantías técnicas, la desinformación logra erosionar la confianza pública, un fenómeno exacerbado cuando las acusaciones provienen de personas en el poder ejecutivo o legislativo. El discurso que cuestiona la integridad de los comicios impulsa a muchos ciudadanos a acudir a las urnas por precaución, temiendo que puedan ocurrir irregularidades menores.

Se han reportado denuncias en estados como Michigan, Washington, Alaska, Oregón, California y Florida. Sin embargo, las investigadoras aclaran que la experiencia acumulada demuestra que manipular el sistema electoral estadounidense no es fácil, a diferencia de lo que sugieren los bulos.

Récord de participación anticipada

La respuesta directa ante la incertidumbre y los rumores ha sido un incremento significativo en el voto anticipado. Un total de 54 millones de personas ya han ejercido su derecho al sufragio, estableciendo un número récord a nivel nacional. Este volumen masivo de votación anticipada se ha disparado en parte debido a la expansión de rumores sobre la manipulación de los sobres electorales.

Pérdida de tolerancia mutua en la democracia

Más allá de los procesos técnicos, el estado de la democracia en Estados Unidos se caracteriza actualmente por la ausencia de tolerancia mutua, un valor fundamental. Las doctoras Corredora y Fernández advierten que el adversario político se ha convertido en enemigo, rompiendo con la necesidad de mantener formas y buena educación en las disputas ideológicas.

Este fenómeno no es exclusivo ni reciente, ya que la información tóxica migra de proceso electoral a proceso electoral, repitiéndose incluso en contextos como España. La desconfianza y la repetición de historias de fraude, independientemente de quién esté en el poder, representan una amenaza constante para la estabilidad democrática y la percepción ciudadana de la legitimidad electoral.