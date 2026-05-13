Desmantelamiento de laboratorio de metanfetamina en Sudáfrica y detención de sospechosos, entre ellos cuatro mexicanos

La policía de Sudáfrica informó el miércoles el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina valorado en varios millones de dólares y el arresto de 11 sospechosos, entre ellos cuatro mexicanos. El laboratorio se encontró en una granja remota en Swartruggens, a 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo.

La policía de Sudáfrica informó este miércoles el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina valorado en varios millones de dólares y el arresto de 11 sospechosos, entre ellos cuatro mexicanos.

El operativo policial ocurrió en una granja remota en Swartruggens, a 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, y permitió una de las mayores incautaciones de droga del país. Las imágenes y grabaciones difundidas por la policía mostraban cubas químicas, charcos de residuos y bidones esparcidos por un patio arbolado cubierto con lonas. También encontraron una planta de procesamiento de oro con gran cantidad de material aurífero.

Las autoridades estimaron el valor de las drogas producidas en alrededor de 250 millones de rands (unos 15 millones de dólares). La operación salió a la luz después de que los residentes denunciaran fuertes olores químicos provenientes de la granja aislada, que se hacía pasar por un refugio de safari.

Sudáfrica es un importante centro de tránsito de drogas, impulsado por su geografía y sus vínculos con el comercio mundial, así como un mercado en expansión para las drogas sintéticas según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Los operativos dirigidos contra sospechosos considerados vinculados a cárteles se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años en Sudáfrica





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