El Chapo Isidro, líder de los Beltrán Leyva, y dos subordinados fueron trasladados a la FGR tras ser detenidos en Guasave. Detalle de la operación de la SEDENA y la Guardia Nacional que busca pacificar Sinaloa y desarticular la estructura criminal restante.

Tras un importante operativo de seguridad desarrollado en la municipalidad de Guasave, dentro del estado de Sinaloa, las autoridades federales han confirmado la detención de tres individuos de alta jerarquía vinculados a una organización criminal. Entre los capturados se encuentra Fausto Isidro "N", ampliamente conocido bajo los alias " El Chapo Isidro" y "Chapo Isidro", quien es identificado como el líder actual de la organización criminal que surgió de los Beltrán Leyva.

Traslado a la Ciudad de México bajo custodia

Los tres detenidos fueron trasladados desde la zona del operativo hasta la Ciudad de México mediante una aeronave asignada a la Fuerza Aérea Mexicana. Este transporte fue operado específicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asegurando el enlace logístico entre el lugar de captura y la capital. Al llegar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los presuntos criminales fueron recibidos y custodiados por elementos de la Guardia Nacional.

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Una vez en la capital, el grupo fue llevado directamente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Allí, permanecerán a disposición de las autoridades ministeriales para iniciar los procedimientos legales correspondientes. La Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de realizar las investigaciones preliminares y los actos de control jurídico requeridos por la ley para estos sujetos.

Estructura jerárquica desmantelada en el operativo

Además de Fausto Isidro, la operación resultó en la captura de otras dos figuras clave para la estructura de mando. Fue detenido Germán "N", alias "Serafín", quien es señalado oficialmente como el segundo al mando de la organización. Asimismo, se capturó a José "N", identificado como el presunto operador financiero del grupo, lo que representa un golpe significativo contra la capacidad económica de la banda.

La identificación precisa de estos individuos permite a las autoridades entender la composición exacta del liderazgo restante. La captura simultánea del líder, su sucesor designado y el responsable de las finanzas desarticula la estructura de toma de decisiones y la gestión económica de la organización en la región, impidiendo su capacidad de operación inmediata.

Confirmación oficial de Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente las detenciones y detalló la participación conjunta de múltiples instituciones en la operación. En un mensaje oficial, el funcionario reconoció el papel fundamental de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el éxito del operativo en Guasave.

El funcionario identificó a "El Chapo Isidro" específicamente como el jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva. Esta confirmación oficial cierra cualquier duda sobre la identidad de los sospechosos de alto perfil y valida la inteligencia que guio la intervención militar y policial en la zona de Sinaloa.

Pacificación y presencia institucional en Sinaloa

Omar García Harfuch consideró que estas capturas representan un paso importante hacia la pacificación del estado de Sinaloa. Aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen una presencia activa y constante en el estado para proteger a la población civil. Esta declaración implica que el objetivo no es solo la captura, sino la disuasión continua de la actividad delictiva en la región.

La permanencia de las fuerzas federales en la zona busca consolidar la seguridad y prevenir el vacio de poder que suele generar violencia cuando se capturan líderes criminales. Las autoridades mantienen la vigilancia constante para asegurar que la desarticulación de esta estructura no derivé en conflictos internos que afecten a la ciudadanía de Guasave y sus alrededores.