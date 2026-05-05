Desmantelan célula de La Unión Tepito en las colonias Morelos y Simón Bolívar

La SSC detuvo a cuatro integrantes de la célula “UJ40”, vinculada a “El Irving”, dedicada al narcomenudeo y venta de armas en la Ciudad de México. Se aseguraron drogas, cartuchos y otros objetos relacionados con la actividad delictiva.

Una célula del cártel de La Unión Tepito , liderada por “ El Irving ” – actualmente encarcelado – dedicada al narcomenudeo y la venta ilegal de armas y municiones en las colonias Morelos y Simón Bolívar de la Ciudad de México, ha sido desmantelada tras una serie de operativos realizados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ).

Los detenidos, identificados como Alma Wendy Sandoval, Carlos Iván Herrera Torres, Luis González Nolasco y Kevin Antuano Juárez, pertenecían a la célula conocida como “UJ40” y operaban desde tres inmuebles utilizados como puntos de almacenamiento y empaquetamiento de drogas. Los operativos se llevaron a cabo en las calles Mecánicos y Hojalatería, Hortelanos y Hojalatería, ambas en la colonia Morelos, y en las calles Florines y Carlos Marx, en la colonia Simón Bolívar.

Durante las intervenciones, se aseguraron diversas cantidades de cocaína y marihuana, así como cartuchos útiles de diferentes calibres, cargadores, fundas para pistolas y teléfonos celulares. La detención de estos individuos representa un golpe significativo a las operaciones de esta rama delictiva, que se dedica a la distribución de drogas y armas en la capital del país. La investigación continúa para identificar y detener a otros miembros de la organización criminal y desmantelar por completo su estructura.

El trabajo coordinado de inteligencia y operativo permitió la localización de los inmuebles utilizados por la célula y la captura de sus integrantes, evitando así que continuaran con sus actividades ilícitas. La SSC reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el crimen organizado.

El líder de esta célula, “El Irving”, fue detenido el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser rastreado por agentes de inteligencia que lo identificaron en una chelería de la colonia Guerrero. Un tatuaje distintivo en su mano fue clave para confirmar su identidad, ya que fue observado a través de las cámaras de videovigilancia.

Al notar que portaba un arma de fuego, los agentes le marcaron el alto y procedieron a una revisión preventiva, en la que se encontró una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles. Además, dentro del vehículo en el que viajaba, acompañado de una joven de origen colombiano, se localizaron diversas dosis de drogas, incluyendo ‘tusi’, cocaína, crystal y marihuana.

La detención de “El Irving” fue un paso importante en la desarticulación de La Unión Tepito, pero la organización continuó operando a través de otros líderes y células, como la “UJ40” ahora desmantelada. La SSC ha intensificado sus esfuerzos para combatir a este grupo criminal y desmantelar sus redes de distribución de drogas y armas. La colaboración con otras autoridades de seguridad es fundamental para lograr este objetivo.

La investigación sobre las actividades de “El Irving” y sus cómplices continúa para determinar el alcance de sus operaciones y recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita. Además de “El Irving”, otros miembros de su organización han sido detenidos en meses recientes, incluyendo a Carlo Gael Segura Palacios, alias “El Gansito”, a su pareja Celem Daniela García Muñoz, alias “Cel”, así como a Karla Verónica Segura Palacios y Amparo Verónica Palacios González, hermana y madre del criminal, respectivamente.

Estos individuos están acusados de participar en actividades delictivas como el cobro de piso, la venta de mercancía robada, el despojo de inmuebles, el tráfico de armas de fuego, el homicidio y la compra, venta y distribución de narcóticos. La detención de estos individuos demuestra el compromiso de las autoridades con la desarticulación completa de La Unión Tepito y sus estructuras de apoyo.

La SSC continúa trabajando en la identificación y detención de otros miembros de la organización criminal, así como en el aseguramiento de sus bienes. La lucha contra el crimen organizado es una tarea compleja que requiere de la colaboración de todas las autoridades de seguridad y la participación ciudadana.

La SSC hace un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a la desarticulación de las organizaciones criminales y a la construcción de una ciudad más segura





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