Desmantelan deshuesadero clandestino de motocicletas en Martínez de la Torre

La SSP asegura motocicletas completas y desarmadas en un operativo contra un centro de desguace ilegal en Flamencos, Martínez de la Torre.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desmantelaron un presunto deshuesadero clandestino de motocicletas la tarde del jueves 05/11/2026. La operación se llevó a cabo en una parcela de cítricos parcialmente abandonada, ubicada en la localidad de Flamencos, perteneciente al municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz.

Operativo policial y aseguramiento de unidades

Tras recibir un reporte sobre la actividad ilícita en el lugar, las autoridades se trasladaron de inmediato a la escena del crimen. El personal de la SSP aseguró el inmueble y procedió a registrar las instalaciones para identificar la magnitud de las operaciones ilegales que se llevaban a cabo en esa propiedad rural.

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Durante el registro, los oficiales encontraron evidencias de que en el sitio desarmaban motocicletas y quemaban algunas de sus piezas. Esta práctica se presume realizada con la intención específica de eliminar cualquier evidencia física que pudiera rastrear la procedencia de los vehículos robados o sustraídos.

Para retirar las unidades localizadas, los efectivos solicitaron el apoyo logístico de dos grúas especializadas. Este recurso fue necesario debido a la cantidad y el estado de los vehículos hallados en la parcela, que requerían un manejo técnico para su transporte seguro hacia las instalaciones de custodia.

Vehículos decomisados y procedimiento legal

El inventario preliminar de lo confiscado incluye dos motocicletas completas en condiciones de operación. Además, se aseguraron otras unidades que se encontraban desarmadas y cubiertas con lonas para ocultar su identidad. Todas las piezas fueron trasladadas a un corralón oficial para quedar a disposición de las autoridades correspondientes y evitar su pérdida.

Impacto social y próximos pasos en la investigación

La movilización policiaca y el paso de las unidades oficiales junto con las grúas por la calle principal de la localidad de Flamencos llamaron la atención de los habitantes. Los residentes fueron testigos del operativo, lo que podría facilitar la recopilación de información por parte de las autoridades en las próximas semanas.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas durante el operativo. La identidad de quienes operaban el presunto deshuesadero sigue siendo desconocida para las autoridades. La investigación continúa para establecer los responsables y conectar el desguace con otros delitos de robo de vehículos en la región.