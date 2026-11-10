Desmantelan red de narcotráfico en Bangkok por bollos de pan infestados de hormigas

Policía tailandesa desarticula operación de cocaína tras hallar hormigas en pan podrido de un condominio en Bangkok, arrestando a tres sospechosos y incautando 650 gramos de droga.

Las autoridades tailandesas descubrieron una sofisticada red de narcotráfico en un condominio de Bangkok, la capital del país, tras recibir una denuncia por comportamientos sospechosos. La investigación se inició cuando los agentes notaron que los inquilinos de un apartamento ordenaban grandes cantidades de bolillos de pan repetidamente, sin consumirlos, lo que provocaba que la comida se echara a perder y se llenara de hormigas.

Hormigas revelan método de distribución

El hallazgo de las hormigas en el domicilio sirvió como la primera pista para desentrañar la operativa ilegal. Los oficiales observaron un constante trasiego de personas entrando y saliendo del departamento, siguiendo aparentemente un sistema de turnos muy organizado. Esta vigilancia permitió a la Policía Metropolitana confirmar que varias personas permanecían en el interior de la vivienda realizando actividades clandestinas.

Also read El IECM aprueba los materiales electorales para las elecciones 2026-2027

Durante el monitoreo, los agentes comprobaron que los sospechosos agujereaban los bollos de pan y los rellenaban con cocaína. Una vez cargada la droga, procedían a empacar los paquetes en bolsas específicas que entregaban a repartidores. Este proceso logístico permitía distribuir el estupefaciente en la ciudad con una media de veinte envíos diarios, aprovechando la inocuidad aparente del producto alimenticio.

Incautación masiva y detenidos

En el operativo final, la Policía detuvo a tres personas e incautó cuatrocientas bolsas de cocaína, con un peso aproximado de seiscientos cincuenta gramos. Entre los objetos decomisados se encontraron diferentes tipos de pan, envases, etiquetas, básculas y material para la preparación y venta de droga. También confiscaron una moledora, cuatro teléfonos móviles y barras de tiza blanca, utilizadas para mezclar los estupefacientes y reducir su pureza.

Contexto legal y mercado de marihuana

Aunque la ley tailandesa sanciona el tráfico de estupefacientes con duras penas, incluida la pena capital, en los últimos años el país ha flexibilizado su política antidroga. El enfoque actual se centra en la rehabilitación, especialmente para pequeños traficantes, diferenciando esta práctica de la producción y distribución mayorista.

Paralelamente, Tailandia se convirtió en veintidós en el primer país de Asia en despenalizar el consumo de marihuana. Esta medida derivó en la apertura de miles de tiendas relacionadas con esta industria y en el desarrollo de un negocio que la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia estima que generó unos mil doscientos cuarenta millones de dólares en veinticinco.