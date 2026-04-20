Desmantelan red de venta de medicamentos y vacunas apócrifas en Huixquilucan

Autoridades federales detuvieron a dos personas en el Estado de México y aseguraron un importante cargamento de vacunas y medicamentos falsificados, así como sustancias ilícitas y armamento.

En un operativo coordinado de alto impacto que refleja la estrategia de seguridad nacional en el Estado de México, elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Fiscalía General de la República ( FGR ) lograron desarticular una red dedicada a la comercialización ilícita de productos farmacéuticos falsificados.

La intervención, ejecutada tras meses de labores de inteligencia, culminó con la detención de dos individuos identificados como Rodolfo César N y Areli N. Las autoridades señalaron que estos sujetos formaban parte de un esquema delictivo especializado en la distribución de insumos médicos que no solo carecían de los permisos sanitarios necesarios, sino que representaban un peligro inminente para la salud pública al no contar con garantía alguna sobre su composición o cadena de frío, siendo particularmente grave el tráfico de vacunas apócrifas. El despliegue operativo tuvo lugar en un inmueble estratégico ubicado en la colonia Jesús del Monte, perteneciente al municipio de Huixquilucan. Gracias al seguimiento puntual de las rutas de distribución y al análisis de información táctica, las fuerzas federales, con el respaldo de la Secretaría de Marina (SEMAR), lograron cumplimentar una orden de cateo que permitió el aseguramiento de un cargamento significativo. Dentro de los insumos incautados se encontraron 110 dosis de vacunas falsas para el Virus del Papiloma Humano (VPH), 22 vacunas para neumococo y nueve dosis para sarampión, además de un millar de etiquetas diseñadas para empaquetar cajas de vacunas fraudulentas. Este hallazgo es alarmante para las autoridades sanitarias, ya que las vacunas son insumos críticos que requieren protocolos estrictos de almacenamiento y distribución, condiciones que en este sitio eran inexistentes, exponiendo a quienes las adquirían a complicaciones severas de salud. Además de los productos biológicos, el cateo reveló una operación criminal más amplia y diversificada. Se confiscaron 15 mil dosis de clonazepam, sustancia psicotrópica cuya venta está estrictamente controlada, así como dosis de cocaína, lo que confirma que el inmueble también funcionaba como un punto de distribución de sustancias ilícitas. A esto se sumó el aseguramiento de 20 cartuchos útiles y diversos dispositivos electrónicos que contienen información clave sobre la red de contactos y clientes de los detenidos. La Fiscalía General de la República ya ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para determinar el alcance de estas actividades delictivas, el origen de los medicamentos falsificados y posibles vínculos con otras organizaciones criminales. Este golpe a la delincuencia organizada subraya la importancia de la colaboración interinstitucional para frenar el mercado negro de medicamentos, un sector que pone en riesgo la vida de la población al simular tratamientos médicos esenciales con productos de dudosa procedencia





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