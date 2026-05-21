Desmantelan tres narcolaboratorios en dos operativos en Sinaloa

La Secretaría de Marina informó que autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en el estado de Sinaloa.

La Secretaría de Marina informó que autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en el estado de Sinaloa , con una afectación económica estimada a la delincuencia organizada superior a los 923 millones de pesos.

De acuerdo con la Semar, durante los operativos también fueron aseguradas aproximadamente cuatro toneladas de metanfetamina, además de diversas sustancias químicas, precursores y herramientas utilizadas para la fabricación de narcóticos. La dependencia federal destacó que las acciones forman parte de la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho", concluyó la Semar en su comunicado. Aseguraron cuatro toneladas de metanfetamina y precursores químicos en Los Haros. Las autoridades también reportaron el hallazgo de otros dos laboratorios clandestinos en el poblado de Los Cedritos.

En el primero de ellos, se localizaron sustancias químicas y herramientas presuntamente utilizadas en la fabricación de drogas. Todo el material asegurado fue inhabilitado en el lugar para impedir que pudiera ser reutilizado por grupos delictivos. La afectación económica estimada para las organizaciones criminales involucradas asciende a más de 923 millones de pesos. Las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivado de estos operativos ni sobre grupos criminales específicos vinculados con los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa





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