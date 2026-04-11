Desmentidos los Rumores: Yayo de la Torre no llega a Rayados, Tato Noriega se mantiene

El colaborador Willie González desmiente los rumores sobre la llegada de Eduardo de la Torre a Rayados, afirmando que el actual presidente deportivo, José Antonio Noriega, continúa en su puesto. Se analiza la situación actual del equipo, su posición en la tabla y las críticas a jugadores y directiva.

La situación en Rayados no es favorable, ya que el equipo se encuentra en la decimotercera posición de la tabla general, generando críticas y cuestionamientos. Uno de los señalados por la afición y algunos medios es el presidente deportivo, José Antonio Noriega, conocido como el 'Tato'. Sin embargo, los rumores sobre una posible llegada de Eduardo de la Torre, apodado 'Yayo', están muy alejados de la realidad actual del club, según fuentes cercanas a la institución.

El colaborador de Grupo Multimedios, Willie González, desmintió categóricamente que la directiva del Monterrey haya entablado conversaciones con Yayo de la Torre. Según González, el Tato Noriega permanece firme en su puesto, y nadie dentro del club se ha comunicado con él para informarle sobre una posible salida o cualquier cambio en su posición. \Durante su intervención en RG La Deportiva el pasado 10 de abril, Willie González fue tajante al afirmar: 'No están dialogando con el Yayo, ni va a llegar por el Tato, y tampoco es la opción número 1'. En su 'Comentario Al Día' en Telediario, González añadió que el Tato Noriega es el presidente deportivo de la institución y que nadie ha hablado con él, ni le han comunicado una destitución. La preocupación por el rendimiento del equipo y las posibles estrategias de desestabilización han sido evidentes. González destacó que los rumores pueden afectar la estabilidad del equipo, especialmente para personas como el Tato Noriega, quien tiene familia y se vería afectado por noticias falsas o especulaciones. También aprovechó para pronosticar una victoria de Rayados en su próximo encuentro contra el Atlas. La directiva y el cuerpo técnico se mantienen enfocados en mejorar el rendimiento del equipo y buscar soluciones para escalar posiciones en la tabla.\El equipo de Rayados se encuentra a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la Liguilla, lo que aumenta la presión sobre el equipo y el cuerpo técnico. El ambiente en torno al equipo no ha mejorado significativamente con la salida de Domenec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo como interino. Esto ha generado críticas generalizadas por parte de la afición, que expresa su descontento con el rendimiento del equipo y la falta de resultados. Además de la dirección y el cuerpo técnico, los futbolistas también han sido objeto de críticas, especialmente aquellos que llegaron con grandes expectativas y salarios elevados, como Lucas Ocampos, Sergio Canales y Óliver Torres. La afición espera que estos jugadores, considerados refuerzos de alta calidad, cumplan con las expectativas y contribuyan a mejorar el rendimiento del equipo, lo que les permita ascender en la tabla y aspirar a los objetivos trazados al inicio de la temporada. La situación requiere una rápida reacción para calmar el ambiente y lograr resultados positivos que respalden el trabajo de los involucrados en el club





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