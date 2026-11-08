Desmienten fallecimiento de AimeP3 y aclaran rumores falsos en redes

Marisol Domínguez Maya, conocida como AimeP3, desmiente rumores sobre su muerte. La influencer explica que son falsedades y pide fin a las noticias falsas.

Marisol Domínguez Maya, reconocida en internet como AimeP3, ha aclarado definitivamente la circulación de falsedades respecto a su fallecimiento. Esta destacada creadora de contenido mexicana ha enfrentado durante años una campaña constante de ataques y rumores infundados por parte de detractores en línea.

La joven madre de familia, quien dio a luz a su hijo en julio de dos mil veinticinco, ha sido víctima recurrente de noticias falsas que ponen en riesgo su reputación y bienestar emocional. A pesar de contar con una comunidad de seguidores fieles, también enfrenta hostigamiento continuo de grupos conocidos como los gorilovers, quienes difunden información errónea sobre su vida personal.

Also read Curry Barker, director de ‘Obsesión’, dice que todavía no asimila el éxito de la película: ‘Siento que es súper falso’

Origen del rumor de fallecimiento en redes

La desinformación comenzó a propagarse hace unas horas mediante cuentas anónimas que publicaron obituarios ficticios con fechas de nacimiento y muerte. Estos mensajes carecían de detalles específicos sobre la causa del deceso, lo que generó dudas inmediatas entre usuarios y medios de comunicación especializados.

La fuente principal de esta falsa noticia fue una cuenta llamada randompopx, la cual ya ha publicado información similar con anterioridad sobre la vida de la influencer. Este patrón de comportamiento refuerza la sospecha de que se trata de una campaña organizada para generar clics y controversia artificial alrededor de la figura pública.

Análisis de la veracidad de la información

Los expertos en verificación de datos señalan que el tono sarcástico utilizado en las publicaciones iniciales es una clara indicación de su naturaleza fraudulentas. Ninguna entidad seria de noticias emplearía bromas o un lenguaje humorístico para anunciar el deceso de una persona, lo que debilita considerablemente la credibilidad de estos mensajes.

El texto difundido afirmaba que la figura mexicana tenía treinta y siete años, próximos a cumplir treinta y ocho, pero esta información no fue corroborada por fuentes oficiales. La ausencia de declaraciones familiares o institucionales añade más peso a la conclusión de que se trata de una invención maliciosa.

Respuesta de la comunidad en línea

Ante la falta de confirmación oficial, múltiples usuarios en diferentes plataformas sociales han comenzado a cuestionar la veracidad de los rumores. La comunidad digital ha sido rápida en señalar las inconsistencias y pedir precaución ante este tipo de contenido manipulador que puede afectar negativamente la salud mental de las figuras públicas.

Posición oficial de la influencer

AimeP3 no ha emitido un comunicado formal sobre este caso específico, pero su historia previa demuestra una clara posición contra la desinformación. En ocasiones anteriores, la creadora de contenido ha manifestado su profunda molestia por la difusión de noticias falsas sobre su supuesto fallecimiento.

La youtuber ha asegurado explícitamente que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones perturbadoras. Ha pedido al público en general que ponga un alto a las publicaciones que juegan con su vida y que verifiquen la información antes de compartirla.

Impacto psicológico y social

Los rumores de muerte contra figuras públicas representan una forma grave de acoso digital que puede tener consecuencias significativas en la salud mental. Este caso destaca la importancia crítica de la verificación de fuentes y la responsabilidad ética en el consumo y distribución de información en entornos digitales contemporáneos.

Contexto legal y futuro de la situación

La creadora de contenido mexicana, también conocida por su trabajo en el ámbito cinematográfico para adultos bajo el nombre de Dirty Annie, enfrenta un panorama complejo de defensa de su imagen pública. Los expertos sugieren que la creación de registros legales y denuncias formales podrían ser pasos necesarios para combatir estas campañas de difamación recurrentes.

La comunidad de seguidores de AimeP3 ha mostrado solidaridad y apoyo ante estos intentos de descreditar su trabajo y vida personal. La situación continúa monitoreándose de cerca por medios de comunicación y organizaciones dedicadas a la protección de creadores de contenido frente al ciberacoso organizado y la desinformación maliciosa.