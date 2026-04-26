Desolación en la Asociación de Citricultores de Álamo Temapache: Un Sector en Crisis

La Asociación Local de Citricultores de Álamo Temapache atraviesa una profunda crisis de desorganización y abandono, generando incertidumbre entre los productores en un contexto adverso para el sector citrícola. La falta de liderazgo y transparencia en la gestión agrava la situación, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la principal actividad económica de la región.

La otrora poderosa Asociación Local de Citricultores (ALC) de Álamo Temapache , un pilar fundamental en la organización y representación del sector citrícola en la región, se encuentra sumida en un estado de desolación y desorganización, según revelan testimonios directos de los productores locales.

Lo que alguna vez fue un referente de influencia, capaz de movilizar al sector y participar activamente en la toma de decisiones políticas a nivel local, ahora exhibe evidentes signos de abandono, tanto en su estructura interna como en sus instalaciones físicas. La sede de la asociación, situada en la calle Niño Perdido, en el corazón de la zona centro de Álamo Temapache, permanece en un estado de deterioro visible, con secuelas aún presentes de las devastadoras inundaciones que azotaron la región el 10 de octubre de 2025.

Esta situación genera una profunda preocupación entre los citricultores, quienes se sienten desamparados ante la falta de una representación sólida y efectiva. La incertidumbre sobre el rumbo de la ALC se agudiza ante la falta de transparencia en la gestión de su actual dirigencia, encabezada por Fermín Hernández Martínez, un productor originario del ejido Venustiano Carranza.

Los citricultores expresan su inquietud por la escasa información disponible sobre las acciones y decisiones tomadas por el líder de la asociación, lo que alimenta la desconfianza y dificulta la colaboración. Este periodo de inactividad coincide con un momento particularmente desafiante para el sector citrícola, marcado por la volatilidad de los precios de la naranja en el mercado, la proliferación de plagas que amenazan las cosechas y los daños causados por los fenómenos climáticos extremos que han afectado la región en los últimos años.

La combinación de estos factores ha puesto en una situación vulnerable a los productores, quienes necesitan urgentemente una organización fuerte y unificada que los defienda y represente sus intereses. El debilitamiento de la ALC no es un fenómeno repentino, sino el resultado de una serie de conflictos internos que se gestaron a lo largo del tiempo, exacerbados por cambios en la política pública federal que eliminaron la intermediación de las organizaciones campesinas en la entrega de apoyos gubernamentales.

Esta medida, aunque con la intención de agilizar los procesos, ha reducido significativamente el papel de la ALC en la gestión de recursos y ha limitado su capacidad para brindar apoyo a los productores. En el pasado, la asociación desempeñó un papel crucial en la colaboración con la Junta Local de Sanidad Vegetal en la lucha contra plagas devastadoras como el dragón amarillo y la mosca de la fruta, contribuyendo a proteger las cosechas y garantizar la calidad de la producción.

Sin embargo, en la actualidad, ambas instancias enfrentan limitaciones operativas que dificultan su capacidad para llevar a cabo estas tareas esenciales. Incluso, se desconoce el paradero de una avioneta que era utilizada para las fumigaciones, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad de las acciones de control de plagas.

La situación es especialmente preocupante en Álamo Temapache, donde la citricultura no solo representa el principal motor económico de la región, sino que también ocupa una gran parte del territorio y genera empleo para miles de familias. La ausencia de una organización activa y representativa genera incertidumbre entre los productores, quienes enfrentan además problemas estructurales como el coyotaje, la imposibilidad de exportar fruta fresca a Estados Unidos desde hace más de dos décadas y las pérdidas en las cosechas causadas por las condiciones climáticas adversas.

La revitalización de la ALC se presenta como una necesidad urgente para garantizar la sostenibilidad del sector citrícola en Álamo Temapache y proteger los intereses de los productores locales. En un incidente separado, se reportó un robo en una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde individuos que se transportaban en un taxi sustrajeron materiales de construcción





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