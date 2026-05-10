Despacho legislativo: información y preocupación

La ausencia de información en la página oficial de la Cámara de Diputados y la disponibilidad del enlace legislativo a través de solicitudes de transparencia preocupa a los legisladores y ciudadanos.

Aunque 351 legisladores afirmaron contar con una oficina física de enlace legislativo y proporcionaron direcciones, esta información no está disponible en la página oficial de la Cámara de Diputados.

Los datos solo pudieron conocerse a través de solicitudes de transparencia. De los 133 diputados que reportaron ‘oficinas virtuales’, solo 45 cuentan con una página web propia que permite conocer quiénes son, las iniciativas en las que han participado y un apartado, como un buzón virtual, para enviar algún mensaje o peticiones.

Otros 87 ni siquiera tienen página web y solamente se limitaron a proporcionar direcciones de correo electrónico como forma de contacto, y uno más proporcionó su cuenta de Facebook e Instagram. La mayoría de los e-mails son los correos institucionales de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados obliga a los legisladores a ‘ mantener un vínculo permanente con sus representados ‘.

Para realizar esta labor, cuentan con una partida denominada Subvención apoyo de atención ciudadana, transporte y hospedaje. En 2025, los 500 diputados gastaron 417.3 millones de pesos de esta bolsa





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