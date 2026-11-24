La comunidad de Pueblo Viejo, Veracruz, rindió honores fúnebres al Cabo Mauro Ugalde y al Soldado Rodolfo Tadeo López Alarcón, miembros del 51 Batallón de Infantería fallecidos en servicio.

La población de Pueblo Viejo, ubicada en el extremo norte del estado de Veracruz, se vestía de luto oficial para dar el último adiós a dos de sus hijos que ofrendaron su vida en defensa de la patria. Se trata del Cabo de Infantería Mauro Ugalde y del Soldado de Infantería Rodolfo Tadeo López Alarcón, ambos originarios de este municipio y pertenecientes al 51 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Cuauhtémoc. El ambiente estuvo marcado por una profunda mezcla de pesar y orgullo cívico mientras la comunidad acompañaba a las familias en este momento doloroso.

Recepción Militar en el Aeropuerto de Tampico

Los restos de los elementos castrenses llegaron durante la madrugada al Aeropuerto Internacional de Tampico, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. En este punto de entrada, fueron recibidos por elementos del Ejército Mexicano quienes les rindieron los honores militares correspondientes y realizaron una guardia de honor solemne. Posteriormente, los féretros fueron trasladados en carrozas, escoltados rigurosamente por ocho camionetas del Ejército Mexicano y una unidad de la Guardia Nacional, con rumbo directo a su municipio de origen en el norte de Veracruz.

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Rodolfo Tadeo López Alarcón Recibe Honores en su Hogar

El féretro del Soldado Rodolfo Tadeo López Alarcón arribó a su domicilio alrededor de las 13:45 horas, donde ya lo esperaban sus seres queridos para acompañarlo durante sus últimos momentos en casa. En señal de respeto y reconocimiento a su servicio en las Fuerzas Armadas, efectivos del 51 Batallón de Infantería realizaron una guardia de honor frente al féretro y dedicaron el tradicional toque militar de silencio. Este acto solemne, marcado por la tristeza y el respeto, fue precedido por la llegada de una comisión de elementos del 51 Batallón de Infantería para brindar respaldo a la familia ante la pérdida.

El Duelo Privado del Cabo Mauro Ugalde

En contraste con la recepción pública de su camarada, los honores militares para el Cabo Mauro Ugalde se realizaron principalmente durante su recepción en Tampico y durante su traslado, escoltado hasta Pueblo Viejo. Su familia optó por realizar un velorio más privado, por lo que no se difundieron videos públicos de un acto separado en su domicilio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pueblo Viejo los despidió a ambos mediante la misma esquela oficial, extendiendo sus condolencias por el sensible fallecimiento de los dos militares y reconociéndolos como héroes que cumplieron con su deber de proteger a la ciudadanía.

Reconocimiento Comunitario y Declaraciones Oficiales

En redes sociales, la comunidad circuló un homenaje con el mensaje "Rodolfo vuelve a casa, Mauro vuelve a casa, Pueblo Viejo los recibe", destacando el valor, la disciplina, el compromiso y la entrega total de ambos militares. El cronista vitalicio de Pueblo Viejo, Martín Pérez San Martín, lamentó la muerte de los dos jóvenes y destacó los riesgos que enfrentan los integrantes de las Fuerzas Armadas durante el cumplimiento de sus responsabilidades. Señaló que ambos eran jóvenes que ofrendaron su vida en defensa de la patria en una misión que refleja los peligros inherentes al servicio militar.

Pérdida en Operativo Federal en Michoacán

La comunidad de Pueblo Viejo se unió así al duelo por la muerte de los dos elementos, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas y perdieron la vida durante el operativo federal realizado en Michoacán. El fallecimiento representa una pérdida dolorosa para sus familiares, amigos y para la sociedad en general, quienes destacaron el sacrificio de quienes asumieron la carga de resguardar a los demás. La despedida final cerró un ciclo de duelo colectivo en el municipio veracruzano, consolidando el recuerdo de estos dos hombres como ejemplos de patriotismo y servicio desinteresado.