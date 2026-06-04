Despidos en Estados Unidos: 97,000 personas se quedan sin trabajo en mayo

Las empresas estadounidenses han anunciado más de 97,000 despidos en mayo, la cifra más alta para el quinto mes del año desde 2020. La inteligencia artificial (IA) ha sido la causa esgrimida para la mayoría de estos despidos.

Las empresas estadounidenses anunciaron durante el pasado mes de mayo más de 97,000 despidos, la cifra más alta para el quinto mes del año desde 2020.

En mayo, las empresas estadounidenses anunciaron 97,006 despidos, un 16% más que los 83,387 registrados en abril y un 3% más que los 93,816 anunciados en el mismo mes del año anterior. Esto se debe en parte a la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, ya que en mayo, 38,579 despidos fueron atribuidos a esta causa, la cifra mensual más alta jamás registrada para esta razón desde que Challenger comenzó a recopilar datos en 2023.

En lo que va del año, la IA ha sido la causa esgrimida para 87,714 despidos, lo que representa el 22% del total de despidos de 2026, superando con creces los 54,836 atribuidos a esta causa en todo 2025. Además, los cierres de empresas representaron 14,546 despidos en mayo, y la reestructuración, 9,942. En lo que va de 2026, las condiciones del mercado y la economía han sido la causa de 69,645 despidos, y los cierres de empresas de 66,733.

Por otro lado, en los cinco primeros meses de 2026, los empleadores estadounidenses han anunciado 80,472 contrataciones planificadas, superando ligeramente las 79,741 anunciadas en este mismo periodo de 2025. El sector automotriz lidera todas las industrias en el país, con 12,258 planes de contratación, más del doble de los 4,874 anunciados hasta mayo de 2025. El sector del entretenimiento y el ocio ocupa el segundo lugar con 8,796, aunque esta cifra ha disminuido considerablemente con respecto al año anterior





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