Desplazados e invisibilizados: el silencio del legislador sobre el desplazamiento forzado interno en México

A 15 años de la reforma constitucional de derechos humanos, el desplazamiento forzado interno sigue siendo una crisis ignorada. La Suprema Corte analiza un caso clave, evidenciando los retos pendientes para garantizar los derechos humanos en México.

El 10 de junio pasado se cumplieron 15 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México , una modificación que muchos califican como la más profunda desde 1917.

Sin embargo, a pesar de su importancia, su implementación ha enfrentado obstáculos significativos. La reforma buscó armonizar los derechos humanos de fuente internacional con los constitucionales, creando un bloque de derechos que sirviera como parámetro máximo de control para evaluar la actuación del Estado y las autoridades.

Además, explicitó el deber de todas las autoridades de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. No obstante, el desarrollo de esta reforma ha sido trabado por los propios órganos que debían impulsarla. Por ejemplo, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando la Constitución estableciera una restricción a un derecho humano, esta debía prevalecer incluso si ello implicaba no aplicar la norma más favorable a la persona, contradiciendo el principio pro persona.

Más tarde, en el Expediente Varios 1396/2011, la Corte sostuvo que si una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaraba inconvencional una restricción constitucional, los jueces no debían aplicar dicha restricción, profundizando el error anterior. Estos retrocesos se sumaron a otros como la constitucionalización de la militarización de la seguridad pública, la supresión de órganos autónomos y la reforma judicial de 2024, que representan desafíos casi insalvables para cumplir las promesas de la reforma de 2011.

A pesar de estos obstáculos, los contenidos de la reforma de derechos humanos permanecen en la Constitución y en un acervo jurisprudencial que exige cumplimiento y adecuación. Sin embargo, las autoridades aún no comprenden plenamente lo que los derechos humanos significan en términos de deberes y obligaciones. Un caso emblemático de esta falta de comprensión es el desplazamiento forzado interno (DFI) en México.

El DFI ha crecido alarmantemente: el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020 reportó que entre 2015 y 2020, 262 mil personas fueron desplazadas internamente, aunque esta cifra podría ser mucho mayor debido a la invisibilización del fenómeno. El DFI es producto de múltiples violencias, como la delincuencia organizada, conflictos agrarios, megaproyectos y la acción del propio Estado, y demanda un abordaje urgente y estructural.

La Suprema Corte tiene pendiente resolver el amparo en revisión 269/2025, que aborda este problema y que estaba listado para ser discutido el 1 de junio pero fue retirado. Este caso es un ejemplo de los retos pendientes para garantizar los derechos humanos en México, especialmente para las víctimas de desplazamiento que han sido ignoradas por el legislador.

El silencio del legislador sobre el desplazamiento forzado interno es una muestra de cómo la reforma de 2011 sigue siendo una promesa incumplida. Mientras la Corte analiza este caso, es crucial que el Estado mexicano reconozca el DFI como una crisis humanitaria y adopte medidas integrales para prevenirlo, proteger a las víctimas y garantizar su retorno o reasentamiento digno.

La reforma constitucional de derechos humanos otorga las herramientas jurídicas para ello, pero sin una voluntad política real y una correcta interpretación de sus alcances, seguirá siendo letra muerta. Es necesario que las autoridades, desde el Legislativo hasta el Judicial, actúen en consonancia con el bloque de derechos y prioricen la protección de las personas frente a intereses particulares. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera justicia social y el pleno respeto de los derechos humanos en México.

La reflexión del doctor Juan Manuel Acuña, integrante del Observatorio de la Justicia, nos invita a no olvidar que, a 15 años de la reforma, aún queda mucho por hacer para que los derechos humanos sean una realidad para todos





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