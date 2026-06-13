Despliegue de recursos en la Ciudad de México para abordar los encharcamientos

La Ciudad de México enfrenta una situación de emergencia debido a los niveles altos de precipitación, lo que ha generado encharcamientos en varias zonas de la ciudad. Las autoridades han desplegado recursos para abordar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

De manera coordinada, se desplegó personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua ( Segiagua ), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse), y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los niveles más altos de precipitación en la Ciudad de México se registraron según informó la Segiagua en las estaciones pluviométricas de La Joya, con 57.5 milímetros (mm), en Tlalpan; San Pedro Martir, con 42.75 mm; Planta Abasolo, con 37.25 mm; en Bosque de Tlalpan, con 36.25 mm; E.P. Zacatón: 33 mm en Tlalpan y Estadio Azteca, con 46.5 mm, en Coyoacán.

En el corte de las 19:00 horas, las brigadas de la Segiagua habían atendido el 25% de los encharcamientos registrados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. , por lo que se solicitó la activación de la planta de bombeo que se encuentra en la zona. Se desplegaron equipos hidroneumáticos y personal para desalojar el agua acumulada. A medida que los niveles de precipitación continuaban aumentando, las autoridades decidieron desplegar más recursos para abordar la situación.

Los equipos de la Segiagua y el Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en estrecha colaboración para atender los encharcamientos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La situación en la Ciudad de México sigue siendo de gran preocupación debido a los niveles altos de precipitación y los daños potenciales que pueden causar. Las autoridades continúan trabajando para mitigar los efectos de la lluvia y proteger a la población





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