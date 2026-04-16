Despliegue de Seguridad en La Montaña de Guerrero Tras Ataque y Reportes de Civiles Armados

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero intensifica operativos en La Montaña tras un ataque que dejó un vehículo calcinado y ante denuncias de civiles armados. Se refuerza la presencia policial y militar para prevenir enfrentamientos y garantizar la seguridad en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Guerrero ha comunicado oficialmente la activación de un importante operativo de seguridad en la región de La Montaña . Esta medida se implementó tan solo unas horas después de que se produjera un lamentable incidente que resultó en un vehículo completamente calcinado. El propósito primordial de este despliegue es asegurar una presencia operativa constante y disuasoria en el municipio afectado, con el objetivo específico de prevenir y evitar que se repitan enfrentamientos entre grupos de civiles armados que han estado generando preocupación en la zona.

Las autoridades estatales han reaccionado con prontitud ante las denuncias recibidas, las cuales apuntan a la presencia de individuos armados operando en la región. Durante la tarde de este miércoles, fuerzas de seguridad compuestas por personal de la Policía del Estado, trabajando en estrecha colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevaron a cabo un despliegue terrestre estratégico. Este despliegue se efectuó a través de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) denominada 'Lucerito'.

Paralelamente, se empleó la Unidad Aeromóvil para realizar patrullajes aéreos de vigilancia en las áreas aledañas a Huitzapula Norte, cubriendo un perímetro de seguridad ampliado. Según información proporcionada por la SSP, estas acciones conjuntas han sido fundamentales para responder de manera eficaz y oportuna a los reportes y denuncias recibidas a través del número de emergencias 911, así como a través de las distintas plataformas de redes sociales. Dichas comunicaciones alertaban sobre la preocupante presencia de civiles armados en la región, lo que propició la movilización y el desarrollo de recorridos de verificación exhaustivos en el terreno.

Hasta el momento de la presente comunicación, no se han reportado novedades adicionales o incidentes significativos derivados de estas acciones de patrullaje y verificación. La dependencia encargada de la seguridad en Guerrero ha reiterado que estas acciones operativas no son temporales, sino que continuarán de manera permanente en la región. Además, se ha anunciado que estos operativos serán fortalecidos con la incorporación de un número mayor de elementos de seguridad en la zona, buscando así consolidar un entorno más seguro.

Es relevante recordar que el pasado martes 14 de abril, habitantes de la zona reportaron un intercambio de disparos entre grupos de civiles armados. Este incidente tuvo lugar en la carretera que conecta con Zapotitlán Tablas. En aquella ocasión, afortunadamente, no se tuvo conocimiento de personas lesionadas, pero la situación generó alarma entre la población. La estrategia actual busca no solo responder a incidentes aislados, sino establecer una presencia de seguridad robusta y continua que disuada la actividad delictiva y proteja a los ciudadanos de La Montaña guerrerense.





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