Desplomamiento de helicóptero en Ensenada durante la Baja 500

Un helicóptero que monitoreaba la ruta de un competidor de la carrera Baja 500 se desplomó en Ensenada, Baja California, dejando a dos personas a bordo con heridas leves. El accidente ocurrió pasadas las 15:00 horas y se cree que fue causado por fuertes corrientes de viento.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. El accidente posiblemente ocurrió por fuertes corrientes de viento que afectaron la maniobra de la aeronave.

Ensenada, Baja California, fue el lugar donde se desplomó un helicóptero que monitoreaba la ruta de un competidor de la carrera Baja 500, de Score International, este sábado en el Ejido Héroes de la Independencia, en la delegación Valle de la Trinidad, en el municipio de Ensenada. El accidente ocurrió pasadas las 15:00 horas y iban dos personas a bordo, de origen estadounidense, correspondientes al piloto y un pasajero. El helicóptero cayó sobre un lugar alejado de zonas habitacionales.

Las personas fueron atendidas y trasladadas por personal médico de Cruz Roja que colabora con Score International, además de que también participaron servicios de emergencia privados. Según los datos trascendidos, al parecer pertenece a la empresa TSCO Racing, misma que construye vehículos y suele participar en la competencia, e iban siguiendo un automóvil.

Cuando el helicóptero se dirigía a cargar combustible, fue afectado por una fuerte corriente de aire que lo hizo descender de manera abrupta; gracias a las maniobras del piloto pudo descender de manera aparatosa, pero sin mayor gravedad. En lo que va de la jornada la Baja 500, también hubo otro accidente entre dos automóviles conducidos por aficionados, en Santa Catarina, que ya también fue atendido por Score.

De los competidores, se han registrado algunas volcaduras, debido a pérdida del control, pero sin registrarse lesionados de gravedad o fallecimientos. Los vehículos pesados de las diferentes categorías de la Score Baja 500 edición 58 salieron a las 08:00 horas desde el bulevar Costero, en el municipio de Ensenada, mientras que las motocicletas desde las 03:00 horas. La meta será el mismo lugar.

Conforme a la organización, les cortan el tiempo en Rancho Nelson, en Piedras Gordas, y se regresan a la ciudad, pasando por los ejidos. Para esta edición participaron 200 equipos, entre carros y motocicletas, cuyos equipos proceden de Japón, Francia, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, Brasil Argentina, Ecuador, Canadá y México. La premiación es mañana domingo 7 de junio en el Salón Catedra, a las 12:00 horas, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera.

La maestra Juana lleva 29 años frente a grupo en una telesecundaria de Oaxaca y compra su propio material escolar porque la SEP dejó de enviarlo. Junto a cientos de docentes de la CNTE, exige jubilación digna y mejores condiciones laborales. Morena pretende este 7 de junio una hazaña sin precedentes: arrebatarle al PRI la mayoría calificada en el Congreso de Coahuila y quebrar así un dominio priista de cien años en el estado.

El caso por el que se vinculaba al funcionario corresponde al homicidio de un joven universitario de 20 años, ocurrido el 14 de noviembre de 2025, presuntamente a manos de policías estatales durante un retén policíaco





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