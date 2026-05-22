Despojo en un edificio de 65 años en Narvarte, CDMX

Una mafia inmobiliaria ha intentado desalojar a diez familias que han vivido en un inmueble de cuatro niveles y siete departamentos en Narvarte, CDMX, durante más de 40 años. Dos empresas, Rematify y Monific, se niegan a reconocer la compra del inmueble y vinculan a un proceso en Sinaloa por violencia familiar y lesiones.

Un edificio de 65 años de antigüedad, con siete departamentos y cuatro locales comerciales, ubicado en la calle Heriberto Frías 250, Narvarte , en la alcaldía Benito Juárez , ha sido objeto de un despojo por parte de la mafia inmobiliaria.

Diez familias han vivido en este inmueble desde hace más de 40 años. Dos empresas, Rematify y Monific, representan a los hermanos Ted y Marcos Senado Sacal, y aseguran invertir en un proyecto de remodelación y comercialización del inmueble.

Sin embargo, las familias afectadas denuncian que intentan desalojarlas de manera ilegal y han sido amenazadas de muerte por un abogado llamado Gerardo Millán. Docenas de hombres ingresaron al edificio, saquearon los departamentos y locales comerciales, y algunos objetos quedaron tirados en la calle. Las empresas se niegan a reconocer la compra del inmueble y vinculan a un proceso en Sinaloa por violencia familiar y lesiones





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