Destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora nacional de la selección mexicana de gimnasia rítmica

La crisis en la gimnasia rítmica mexicana tuvo un nuevo episodio este domingo, luego de que la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) confirmara la destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora nacional del conjunto, tras las denuncias presentadas por integrantes del equipo mayor por presunta violencia física y psicológica.

La crisis en la gimnasia rítmica mexicana tuvo un nuevo episodio este domingo, luego de que la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) confirmara la destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora nacional del conjunto, tras las denuncias presentadas por integrantes del equipo mayor por presunta violencia física y psicológica .

La decisón fue tomada despus de una reunión entre el presidente de la FMG, Gustavo Salazar, y la titular del Comitó Olémico Mexicano, María José Alcaña, quienes acordaron separar a Aguilar de sus funciones mientras continuen las investigaciones relacionadas con el caso





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