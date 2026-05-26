Destruction AllStars: un juego como servicio de PlayStation llega a su fin

La compañía japonesa Sony anunció que cerrará los servidores multijugador del juego Destruction AllStars este año, lo que significa que los usuarios ya no podrán jugar. El juego, lanzado en 2021, combina combates de destrucción vehicular con mecánicas tipo hero shooter.

El juego de vehículos destrucción de PlayStation, Destruction AllStars, llega a su fin. La compañía japonesa Sony anunció que cerrará los servidores multijugador del juego este año, lo que significa que los usuarios ya no podrán jugar.

Destruction AllStars es un juego multijugador exclusivo de PS5 lanzado por Sony en 2021 que combina combates de destrucción vehicular con mecánicas tipo hero shooter. Los jugadores competían en arenas usando autos especiales y personajes con habilidades únicas, pudiendo destruir vehículos rivales, pelear a pie e incluso robar coches durante las partidas. El proyecto quería ser uno de los primeros grandes juegos como servicio de PlayStation, con temporadas, cosméticos y contenido online constante.

Sin embargo, muchos jugadores criticaron la falta de modos, mapas y contenido desde el lanzamiento, además de una jugabilidad que rápidamente se volvía repetitiva. Aunque Sony intentó impulsar el proyecto regalándolo mediante PlayStation Plus, el interés cayó en pocos meses y el soporte se redujo gradualmente. Con el tiempo, el juego perdió popularidad y ahora se cierra definitivamente.

La noticia ha sido recibida con decepción por los fanáticos del juego, que se han quejado de la falta de actualizaciones y contenido nuevo. La decisión de Sony ha generado debate en la comunidad de gamers, con algunos defendiendo la decisión y otros lamentando la pérdida de un juego que les gustaba. En cualquier caso, el cierre de Destruction AllStars marca el fin de un capítulo en la historia de los juegos como servicio de PlayStation





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