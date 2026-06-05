Detalles oficiales del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cobertura televisiva

Se confirma que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mismo modelo desde 1974, con especificaciones de peso, material y dimensiones. Además, se anuncia una amplia transmisión gratuita de partidos clave.

Con la llegada de la próxima edición del torneo, una de las preguntas que volvió a surgir entre los aficionados es sobre las características del trofeo que se entregará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la información oficial de la FIFA, el trofeo que se utilizará es el mismo modelo que se emplea desde 1974, cuando reemplazó a la Copa Jules Rimet. Este icónico premio, que ganó el concurso organizado por la FIFA tras recibir 53 propuestas, fue diseñado por el italiano Silvio Gazzaniga.

Mide 36.8 centímetros de alto, tiene una base de 13 centímetros de diámetro y está hecho de oro de 18 quilates, con dos bandas verdes de malaquita en la parte inferior. Aunque su peso real es de exactamente 6.175 kilos, lo que podría considerarse moderado, su valor simbólico es inmenso. El diseño, que muestra a dos figuras humanas levantando el mundo, resume la grandeur del torneo más importante del fútbol de selecciones.

Cabe destacar que, desde 2006, la FIFA no presta el trofeo original a las federaciones campeonas después de la ceremonia de premiación. El equipo ganador levanta el trofeo original en el campo durante la entrega oficial, pero posteriormente la pieza regresa a la custodia de la FIFA. En su lugar, se entrega a la selección campeona una réplica de oro chapado para que puedan conservarla y exhibirla en su país.

Esta decisión se tomó después de la restauración realizada en 2005 para preservar la integridad del original. Por otro lado, en el ámbito de la transmisión, se ha confirmado que una cadena deportiva transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

Este hecho garantiza una amplia cobertura para los aficionados que deseen seguir el evento sin costo adicional





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