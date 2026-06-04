Detectan nueva mancha de combustible en Bahía de Manzanillo; Pemex, Semarnat y Marina investigan el origen

Las autoridades investigan el origen de un derrame de hidrocarburo detectado en la Bahía de Manzanillo. Pescadores y colectivos ambientales alertaron sobre una mancha aceitosa y olor a combustible. Pemex, Semarnat y Marina realizan inspecciones en ductos e instalaciones portuarias, aunque hasta ahora no se han encontrado daños visibles.

Las autoridades ambientales y marítimas de México han puesto en marcha una investigación para determinar el origen de una nueva mancha de combustible detectada en la Bahía de Manzanillo, en el estado de Colima.

La presencia de hidrocarburo fue reportada por pescadores y grupos ecologistas el pasado 2 de junio, quienes alertaron sobre una capa aceitosa multicolor y un fuerte olor a combustible en varias zonas del puerto. Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina (Semar) coordinan los trabajos de inspección y verificación en la zona para identificar el posible origen del derrame.

Como parte de las diligencias, el jueves se realizará una revisión exhaustiva de ductos e instalaciones portuarias, con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y Protección Civil. Durante los días 2 y 3 de junio, elementos del Resguardo Marítimo Federal, ASIPONA Manzanillo, la Semar y trabajadores de Pemex realizaron recorridos de supervisión en muelles, ductos playeros y otras instalaciones.

Hasta el momento, Pemex ha informado que las inspecciones no han detectado daños visibles ni incidentes operativos que pudieran estar directamente relacionados con la mancha de hidrocarburo, y que las instalaciones operan en condiciones normales sin evidencia de afectaciones asociadas al evento. Sin embargo, los reportes de los pescadores locales indican que el derrame comenzó a observarse desde las primeras horas del 2 de junio y se extendió rápidamente por distintas áreas de la bahía.

La mancha, descrita como de considerable espesor y colores iridiscentes, fue visible en sitios como la Terminal de Cruceros y desde el Puerto Interior de Manzanillo hasta Playa San Pedrito. Los colectivos ambientales aseguraron que el reporte fue entregado a las autoridades navales desde la madrugada, pero la sustancia permaneció visible durante varias horas sin que se determinara el origen del vertido.

Pemex, por su parte, ha reiterado que mantiene una coordinación permanente con las autoridades para dar seguimiento a las investigaciones y atender cualquier riesgo para la población o los ecosistemas marinos. Este incidente se suma a los antecedentes de derrames que Pemex ha enfrentado en los últimos años.

De acuerdo con información reportada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), durante 2025 la empresa registró 36 incidentes relacionados con fugas y derrames, incluyendo casos en oleoductos e instalaciones industriales. En una ocasión anterior, Pemex reconoció que un derrame de hidrocarburo fue provocado por una fuga en un oleoducto del activo, lo que derivó en la separación de funcionarios responsables tras detectarse irregularidades en el manejo del incidente.

La comunidad local y los grupos ambientalistas exigen una investigación transparente y medidas efectivas para prevenir futuros derrames en una de las bahías más importantes para el comercio marítimo del Pacífico mexicano





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