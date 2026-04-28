Detención de 'El Jardinero' desencadena incendios en Nayarit; autoridades refuerzan operativo de seguridad

El Gabinete de Seguridad Nacional reporta seis autos y seis tiendas incendiadas tras la captura del presunto líder delictivo. Mientras, en Chihuahua, la fiscal renuncia y se revela la presencia de agentes de la CIA. Sheinbaum y Morena preparan cambios en sus equipos.

Tras la detención de ' El Jardinero ', el Gabinete de Seguridad Nacional reportó un total de seis vehículos y seis establecimientos comerciales incendiados en Nayarit . Aunque se descartaron bloqueos en carreteras al momento, las autoridades mantienen un operativo de vigilancia reforzada en la región para prevenir cualquier riesgo.

La detención del presunto líder delictivo, cuyo nombre real es [nombre omitido por seguridad], ocurrió en un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, donde fue capturado saliendo de un conducto de desagüe, según se observa en un video difundido en redes sociales. El Gabinete de Seguridad desmintió categóricamente los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta suspensión de servicios de transporte público en la zona, aclarando que solo se suspendieron temporalmente las salidas de autobuses desde Puerto Vallarta como medida de precaución.

'Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que generen incertidumbre', declaró un portavoz. Mientras tanto, en Chihuahua, la renuncia de la fiscal general ha generado un debate sobre la necesidad de restablecer la confianza pública en las instituciones, especialmente tras revelaciones sobre la presencia de agentes de la CIA en el estado, quienes, según una investigación, operaban desarmados y con el rostro cubierto, sin que su presencia fuera reportada a los mandos de la fiscalía.

En otro frente político, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación Pública, tras su relevo en la embajada de Estados Unidos, asegurando que seguirá siendo parte de su gobierno. Por su parte, el partido Morena prepara un relevo en su dirigencia nacional, proceso que se definirá en un congreso extraordinario donde se discutirán los pasos a seguir.

Mientras tanto, la detención de 'El Jardinero' sigue generando tensiones en Nayarit, donde las autoridades insisten en la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población





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