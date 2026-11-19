Juan Manuel Muñoz Luévano, 'El Mono Muñoz', fue detenido en Madrid para su extradición a Estados Unidos. El juez de la Audiencia Nacional evaluará su caso esta semana.

Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido públicamente como El Mono Muñoz y figura destacada en el sector gasolinero de México, fue detenido en suelo español. La autoridad judicial informó el jueves que este empresario originario de Coahuila comparecerá ante el juzgado número uno de la Audiencia Nacional el mismo día 19 de noviembre para que el juez resuelva su situación jurídica inmediata.

Esta captura constituye un movimiento provisional destinado específicamente a los trámites de extradición solicitados por las autoridades de Estados Unidos. El magistrado español procederá a interrogar directamente a Muñoz Luévano para determinar si acepta voluntariamente el proceso de entrega al país norteamericano, una decisión que aceleraría significativamente el mecanismo legal correspondiente.

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Procedimiento legal y extradición

Si El Mono Muñoz decide negarse a la extradición voluntaria, el sistema judicial español activará automáticamente un juicio de extradición formal. En esta instancia procesal, tanto el gobierno de Estados Unidos como la defensa del detenido tendrán la oportunidad de exhibir y debatir los elementos de prueba que consideren pertinentes para fundamentar o rechazar la solicitud de entrega.

La detención física del empresario ocurrió el martes 17 de noviembre en el centro de la capital española, Madrid. Este suceso marca la segunda vez que la policía española lo captura, sumándose a una intervención previa realizada en Coahuila, lo que eleva el conteo total de arrestos a tres en diferentes jurisdicciones y años.

Historial judicial y vínculos delictivos

La primera detención importante de Juan Manuel Muñoz Luévano en España tuvo lugar en el año 2016, cuando la policía lo arrestó en Barcelona bajo la acusación de actuar como el vínculo operativo de Los Zetas en el continente europeo. Este antecedente criminal sentó las bases para su posterior extradicibilidad en casos federales.

Tras ser extraditado a Estados Unidos en el año 2019, El Mono Muñoz se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para traficar drogas. El acuerdo alcanzado con los fiscales estadounidenses le permitió quedar en libertad, pero esta nueva captura en Europa reabre el ciclo de persecución legal contra sus actividades financieras y comerciales.

Antecedentes recientes en México

El contexto inmediato de esta captura incluye un episodio reciente donde Juan Manuel Muñoz Luévano fue detenido por policías estatales de Coahuila. En esa ocasión, las autoridades lo acusaron de posesión de narcóticos en cantidad considerada para uso personal, lo que generó un debate sobre su estatus legal.

A pesar de esa detención, un juez local le permitió continuar con el proceso judicial en libertad. Sin embargo, su trayectoria en México también estuvo marcada por incidentes operativos, como un operativo que involucró el decomiso de una pipa con presunto combustible irregular, evidenciando sus conexiones con redes de contrabando de combustibles.