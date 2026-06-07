Detención de exmilitar vinculada a desaparición de 43 migrantes y nombramiento de nuevo rector en la UNACH

La Fiscalía General de la República informó que la captura de un exmilitar, resultado de un operativo de inteligencia de la SEDENA, está vinculada a la investigación de la desaparición de 43 migrantes en Mexicali. Asimismo, se anunció la designación de Oswaldo Chacón como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Autoridades mexicanas comunicaron que la detención de un exmilitar, actualmente bajo custodia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue el resultado de un operativo de inteligencia coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En el comunicado oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la operación contó con el apoyo del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CNPVAE), así como con la participación de dos aviones de ala fija T‑6C+ y un helicóptero UH‑60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. La finalidad del operativo fue obtener información crucial sobre la desaparición de 43 migrantes que se reportó en la zona fronteriza de Mexicali, Baja California.

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser interrogado y se espera que su testimonio arroje luz sobre la posible responsabilidad de organizaciones criminales y la posible colusión de autoridades locales en los hechos que originaron la tragedia.



El FGR anunció que, una vez concluida la fase investigativa preliminar, solicitará a los Estados Unidos la deportación del exmilitar, quien ha sido objeto de una orden de captura internacional emitida por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La solicitud se fundamenta en la cooperación bilateral entre México y EE. UU. para combatir el tráfico de personas y el delito organizado transfronterizo. En palabras de la portavoz de la FGR, "contamos con la colaboración de nuestras contrapartes estadounidenses, quienes ya han proporcionado información valiosa que nos permitirá avanzar en la investigación y, de ser procedente, ejecutar la medida de deportación".

Además, se resaltó que la información recabada por los sistemas de vigilancia aérea y los recursos aéreos desplegados fue decisiva para localizar al sospechoso y garantizar su captura sin incidentes.



En otro orden de ideas, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) nombró a Oswaldo Chacón como su nuevo rector para el próximo periodo académico.

El nombramiento, anunciado en una ceremonia oficial, subraya el compromiso de la institución de continuar con su proceso de crecimiento y expansión, enfocándose en la mejora de la calidad educativa, la investigación y la vinculación con la comunidad. Chacón, quien ha desempeñado cargos de alta dirección en diversos sectores académicos y gubernamentales, afirmó que su principal objetivo será fortalecer los programas de posgrado, impulsar la internacionalización de la universidad y consolidar alianzas estratégicas con otras instituciones de educación superior.

La comunidad universitaria espera que su gestión promueva la innovación y la inclusión, garantizando que la UNACH mantenga su posición como referente en la región sur del país





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguridad Investigación Migrantes Desaparecidos Educación UNACH

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: México cumple en su ensayo general y receta una manita a SerbiaEl Tricolor se impuso 5-1 al equipo balcánico, que cometió dos autogoles, último encuentro de preparación de cara a la Copa del Mundo, celebrado este jueves en el Estadio Nemesio Díez; el equipo mexicano hará su presentación en la justa mundialista el próximo jueves ante Sudáfrica.

Read more »

Prepara su salida fiscal de Chiapas ¿oootra vez?Kiosko

Read more »

VIDEO: Trump nomina a Todd Blanche para fiscal general de EUBlanche ha ejercido como abogado en diversos casos que afrontó el ahora mandatario

Read more »

Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados UnidosTodd Blanche sustituyó a Pam Bondi en el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos desde abril

Read more »