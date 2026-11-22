Operación de ICE en el Aeropuerto de Seattle-Tacoma provoca enfrentamiento y retraso. Familia buscaba asilo y otra pasajera fue detenida por exceso de visa.

Una operación de detención de inmigrantes realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma el sábado provocó un considerable disturbio frente a los pasajeros. La intervención tuvo lugar en la pasarela de embarque justo antes del vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. Las imágenes grabadas por testigos muestran a agentes sin identificar forcejeando con individuos en el suelo, lo que generó un ambiente de pánico y confusión generalizada entre los viajeros.

Detalles de la Operación y los Involucrados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que sus agentes detuvieron a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante mexicano que supuestamente había permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa. Según la agencia federal, esta situación constituyó una violación de las leyes de la nación. El padre y su hija viajaban específicamente para asistir a una ceremonia de bautizo familiar en California, según declaró su abogada, Olia Catala. Ambos residen en Estados Unidos desde 2015 y están solicitando asilo político. La abogada subrayó que la pareja no tiene antecedentes penales y que son personas educadas y respetuosas de la ley.

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Reacción de la Pasajera y Segunda Detención

Durante el enfrentamiento inicial, una pasajera identificada como Sofía Hernández Mejía arrojó café caliente a los agentes en respuesta a la agresión percibida. El ICE informó que esta mujer, de aproximadamente veintitantos años, también estaba en el país de manera ilegal, habiendo excedido el plazo de su visa. Se determinó que Hernández Mejía provenía de México y que su cónyuge, un ciudadano estadounidense, había presentado la documentación necesaria para ajustar su estatus migratorio. El esposo acompañaba a su esposa y a su padre durante los hechos, pero no fue objeto de arresto inmediato por parte de las autoridades federales.

Posiciones de Defensores y Autoridades

Olia Catala defendió las acciones de los detenidos argumentando que la intervención fue traumática y desproporcionada. La abogada explicó que cuando alguien se abalanza sobre una persona, es natural que se le caiga una taza de café, y señaló el caos reinante donde los pasajeros desconocían la identidad de los agentes debido a la falta de uniformidad distintiva. Por su parte, el gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, condenó enérgicamente las tácticas del ICE en una rueda de prensa celebrada el sábado. Ferguson calificó las acciones de la agencia federal como profundamente antiamericanas y pidió abiertamente su abolición, describiendo el video de la detención como espantoso y escalofriante.

Impacto Operativo y Próximos Pasos

La intervención causó un retraso significativo en el vuelo de Alaska Airlines, que ya se encontraba en un periodo de alta demanda turística previo al Día de Acción de Gracias. Alaska Airlines declaró que los agentes del ICE no avisaron con antelación sobre la operación, lo cual complicó la seguridad y el flujo normal en la terminal. La aerolínea expresó sus inquietudes directamente ante las autoridades competentes y afirmó que colaboraba con el Puerto de Seattle, administrador de las instalaciones. El Puerto de Seattle describió la escena como angustiosa para la familia afectada y los demás viajeros, prometiendo contactar con funcionarios federales para obtener más detalles sobre los procedimientos utilizados.

Ambos individuos detenidos se encontraron encerrados en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma tras los acontecimientos. Esta detención se enmarca en una estrategia de ICE que ha intensificado las intervenciones en aeropuertos desde el verano, enfocándose especialmente en personas que han excedido sus periodos de validez de visado. Mientras tanto, las autoridades locales y estatales continúan evaluando el impacto legal y humanitario de estas estrategias de aplicación de la ley en puntos de transporte crítico.