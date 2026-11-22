Agentes del ICE detienen a migrantes en el aeropuerto Seattle-Tacoma durante el abordaje, causando caos, retrasos en el vuelo 1306 y fuertes críticas políticas.

Agentes de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos interceptaron a dos ciudadanos mexicanos durante el abordaje del sábado en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Esta operación resultó en la detención de Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía, provocando un caos significativo y retrasos en el vuelo 1306 con destino a Los Ángeles.

El incidente ocurrió cuando los pasajeros intentaban abordar la aeronave, generando una escena descrita por Alaska Airlines como angustiante. El conflicto escaló físicamente cuando una pasajera lanzó café caliente a los oficiales, interrumpiendo el flujo normal de viajeros en una de las terminales más concurridas del país norteamericano.

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Mecánica del arresto y causas legales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que sus operativos apuntaron específicamente a Ricardo Larrondo Mendoza por exceder el tiempo permitido en su visa. La agencia detalló que la pareja fue identificada como inmigrantes irregulares que violaron las leyes federales de permanencia en territorio nacional durante ese operativo selectivo.

Los agentes llevaban chaquetas sin identificación oficial y pantalones caqui durante la operación. Videos grabados por testigos muestran a los oficiales arrastrando a una de las personas detenidas mientras otros pasajeros observaban el forcejeo desde sus puestos de espera. La aerolínea indicó que no recibieron aviso previo de esta acción táctica.

Reacciones de las autoridades y sindicatos

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, condenó las tácticas utilizadas como profundamente antiestadounidenses y pidió la abolición de la agencia federal. Ferguson expresó su preocupación por cómo los agentes accedieron a la pasarela de embarque, sugiriendo una posible violación de una ley estatal firmada en marzo que limita el uso de cubiertas faciales por parte de las fuerzas del orden.

April Sims, presidenta del Consejo Laboral del Estado de Washington, señaló que el sindicato representa a más de 600 mil trabajadores afectados por la interrupción. Sims argumentó que las fuerzas federales introdujeron más miedo y caos en un momento de estrés extraordinario para el personal del aeropuerto y los viajeros.

Impacto en la industria aérea y próximos pasos

Alaska Airlines reportó que el vuelo programado para las 8:10 de la mañana se retrasó significativamente debido a la intervención. La compañía aérea está trabajando con el Puerto de Seattle para determinar si se siguieron los protocolos establecidos y ha planteado sus preocupaciones directamente ante las autoridades correspondientes.

El Puerto de Seattle emitió un comunicado reconociendo el impacto angustiante del arresto en las familias y pasajeros presentes. Las autoridades locales informaron que se pondrán en contacto con funcionarios federales para entender los detalles operativos del incidente, mientras pequeños grupos de manifestantes protestaban en las instalaciones contra las acciones de la agencia federal.