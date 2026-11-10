Detención de ICE separa a gemelos becarios de padres venezolanos en EE.UU.

ICE detiene a Carlos y Luis Orta, gemelos estudiantes, separándolos de sus padres Carlos Enrique Orta y Reyna Santoro. La familia alega estatus legal vigente por TPS y asilo pendiente tras llegar el 21 de junio de 2022.

La agencia de Control de Inmigraciones y Aduanas de Estados Unidos ( ICE) detuvo a dos jóvenes gemelos de origen venezolano, lo que ha sumido a sus padres, Carlos Enrique Orta y Reyna Santoro, en una profunda crisis emocional y legal. Los detenidos, identificados como Carlos y Luis Orta, son estudiantes universitarios y futbolistas que contaban con becas deportivas, pero fueron arrestados tras una parada de tráfico por una presunta infracción menor.

Estatus Legal y Documentación Vigente

La familia sostiene que sus hijos poseen documentación legal vigente y un estatus de protección temporal, lo que contradice la base de la detención. Según reveló Reyna Santoro durante una entrevista en prime time, los padres arribaron a este país por vía aérea el 21 de junio de 2022. Argumentan que no están en situación irregular porque presentaron una solicitud de asilo el 1 de diciembre de 2021, antes de que vencieran los 180 días que permiten considerar a alguien como indocumentado si llegó sin permiso.

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Además de la solicitud de asilo, la familia indica que cuenta con un Permiso de Estadía Temporal (TPS) vigente desde el 2023. Esta protección, junto con una licencia de conducir que tiene vigencia hasta el 2029, otorga a los jóvenes un permiso de trabajo actualizado. Los padres explican que, aunque el permiso de trabajo por sí solo no otorga un estatus de visa permanente, sí proporciona una permanencia legal reconocida que les permite residir y trabajar en la nación de manera regulada.

Procesos de Asilo y Responsabilidad Paterna

Los gemelos tienen actualmente 19 años y cuentan con un proceso de asilo pendiente, aunque la solicitud fue iniciada exclusivamente por sus padres cuando ellos eran niños. Carlos Enrique Orta detalló que los jóvenes llegaron a Estados Unidos entre los 14 y 15 años de edad, sin capacidad legal para tomar decisiones migratorias por su cuenta. Su llegada fue bajo la tutela y la intención de sus padres, quienes buscaban proteger su integridad física.

El padre insiste en que sus hijos no son culpables de ninguna infracción migratoria, atribuyendo la responsabilidad a las decisiones adultas de la familia. Argumenta que la migración es un derecho universal reconocido por el derecho internacional, especialmente cuando las personas huyen de situaciones de peligro vital en sus países de origen. Para los Orta, cruzar la frontera fue una medida de supervivencia necesaria para evitar que la vida de sus hijos fuera condicionada por la inseguridad en Venezuela.

Movilización Universitaria y Apoyo Institucional

La institución académica a la que asisten los gemelos ha desplegado una campaña de apoyo activo para intentar evitar su deportación o facilitar su liberación. La vicepresidenta de la universidad viajó personalmente hasta las oficinas locales de ICE para buscar una conversación y mediar en la situación. Además, el cuerpo técnico del equipo de fútbol servirá como patrocinadores legales en caso de ser necesario para demostrar la integridad y el valor profesional de los estudiantes.

Tanto la dirección universitaria como los entrenadores han emitido cartas de recomendación y respaldo que han sido entregadas a los abogados de la familia. Estos documentos buscan demostrar que Carlos y Luis Orta son individuos bien preparados, con potencial para convertirse en profesionales que contribuyan positivamente a la sociedad. La institución ha hecho todo lo que está dentro de sus posibilidades para amparar a sus estudiantes becados.

Riesgo de Traslado y Ansiedad Familiar

A pesar de los esfuerzos legales inmediatos, existe una amenaza concreta de reubicación forzada. Las autoridades han indicado que los detenidos podrían ser trasladados a una instalación en Luisiana en las próximas 24 horas. Esta incertidumbre ha intensificado la angustia de Carlos Enrique Orta y Reyna Santoro, quienes están luchando contra el tiempo para presentar sus pruebas documentales antes de que se consuma el traslado.

La separación física ha provocado un impacto psicológico severo en los padres, quienes expresan su desesperación al no poder estar con sus hijos en una situación carcelaria. Reyna Santoro confiesa que el dolor es tan insoportable que ha perdido el apetito, deseando únicamente que sus hijos estén protegidos y tengan el mismo acceso a comodidad y alimento que ella tiene en la actualidad. La familia continúa esperando una audiencia judicial para resolver el estatus de los gemelos.