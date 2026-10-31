Detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos por lavado de dinero

Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos el 30 de octubre, señalada por lavado de dinero y defraudación fiscal en México desde 2021.

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos este viernes 30 de octubre, según se confirmó por la difusión de una fotografía en la que aparece esposada junto a dos policías estadounidenses. La exconductora de Ventaneando es señalada por autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, acusaciones que enfrenta desde 2021 junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

La captura revive una polémica que comenzó hace más de dos años, cuando la Fiscalía de Justicia emitió una orden de aprehensión contra la pareja. Desde entonces, Gómez Mont se mantuvo alejada de las cámaras y dejó de publicar contenido en sus redes sociales, donde era muy activa.

Also read Cae Inés Gómez Mont: es detenida en Florida; Fiscalía la acusa de defraudación fiscal

Acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal

De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía de Justicia emitió en 2021 una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. A raíz de ello, la presentadora negó tener conocimiento del caso mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese texto, Gómez Mont calificó los hechos como absolutamente falsos y sostuvo que se le colocaba sin justificación en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. La conductora consideró que se trataba de una injusticia. Posteriormente, la Interpol emitió una ficha roja en su contra a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención confirmada este 30 de octubre ocurre en medio de ese proceso judicial. Hasta el momento no se han precisado los detalles sobre las condiciones de la captura ni sobre el procedimiento legal que enfrentará en Estados Unidos.

El retiro de Inés Gómez Mont de las redes sociales

Antes de que se conociera la orden de aprehensión en su contra, Inés Gómez Mont era una figura muy activa en plataformas digitales. En TikTok, donde acumuló más de 600 mil seguidores, publicaba varios videos al día siguiendo tendencias y audios famosos.

En esa red social solía aparecer junto a sus hijos probando filtros, realizando bailes virales y algunas bromas en las que documentaba las reacciones de sus hijos y de las personas que trabajan con ella. Su última publicación en TikTok fue el 31 de agosto de 2021, cuando la conductora apareció en pantalla junto a un audio positivo deseando un buen día.

Desde ese momento dejó de compartir contenido en Instagram y TikTok, donde mayormente publicaba consejos de moda y momentos que pasaba en familia. Su retiro de las redes coincidió con el avance del proceso legal en su contra.

La apariencia de la conductora tras su captura

La difusión de la fotografía de la detención generó revuelo no solo por el hecho judicial, sino también por la apariencia de la conductora. En la imagen, la también actriz de 46 años aparece sin maquillaje, con su larga cabellera negra, vistiendo una falda azul y una camiseta blanca.

De acuerdo con la descripción de la imagen, sus facciones no han cambiado del todo, pues conserva pómulos prominentes y una frente amplia acentuada por sus cejas. Sin embargo, rasgos como la nariz y los labios se notan visiblemente más delgados en la fotografía de la captura.

A lo largo de los años, Gómez Mont solía compartir en redes sociales fotos de su evolución física, desde imágenes de su infancia hasta sus primeras apariciones en la televisión. Ese contraste con su apariencia actual ha sido uno de los temas más comentados tras la confirmación de su detención.