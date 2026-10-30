Detención de Inés Gómez Mont en EU y cargos contra agente de ICE en Houston

Fuentes de seguridad confirman la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos por lavado de dinero, mientras un agente de ICE enfrenta cargos por atropellar a un mexicano en Houston.

Fuentes de seguridad mexicanas confirmaron la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, señalada en México por lavado de dinero, según reportó EL UNIVERSAL. En paralelo, en Houston, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) Mario Alberto Morales fue acusado formalmente el viernes de agresión agravada por embestir con su auto a un trabajador de la construcción mexicano, informaron los fiscales del Condado de Harris.

Una imagen en posesión de EL UNIVERSAL muestra a dos oficiales de policía estadounidenses sujetar de los brazos a Gómez Mont. Con el cabello negro largo y suelto, sin maquillaje, vestida con blusa blanca sin mangas, falda azul corta y tenis blancos, con las manos esposadas y encadenada, sostiene un papel blanco mientras posa para la fotografía.

Also read Acusan a agente del ICE por agresión agravada con vehículo tras persecución en Houston

Detención de Inés Gómez Mont en EU

La detención de la conductora fue confirmada por fuentes de seguridad mexicanas, que señalaron que Gómez Mont es señalada en México por lavado de dinero. Hasta el momento no se han detallado los cargos que enfrentaría en Estados Unidos ni el lugar exacto de su aprehensión.

La imagen difundida la muestra bajo custodia de oficiales estadounidenses, con las manos esposadas y encadenada, lo que confirma que se encuentra detenida. El caso ha generado expectativa sobre el proceso legal que enfrentará en territorio estadounidense.

Cargos contra agente de ICE en Houston

La fiscalía del Condado de Harris afirma que Morales conducía un vehículo negro sin distintivos el 10 de octubre cuando atropelló a Miguel Parra Hernández, de 48 años, quien huía del lugar. Parra Hernández fue detenido posteriormente con una pierna fracturada.

Pocos agentes federales han enfrentado cargos penales por sus acciones en el campo durante la campaña antiinmigrante del presidente Donald Trump, aunque algunos incidentes han sido objeto de investigación. El caso fue presentado por el fiscal de distrito Sean Teare, un demócrata, quien también investiga el tiroteo mortal de un constructor de viviendas mexicano en julio, que desencadenó protestas en la cuarta ciudad más grande del país.

El ICE alega que Parra Hernández se interpuso frente al auto y calificó de falsas e imprudentes las acusaciones de que el agente lo atropelló intencionalmente. Calificó la acusación formal contra Morales por agresión agravada en segundo grado con arma mortal como un truco político y señaló que las autoridades locales no tienen autoridad para investigar a agentes federales en cumplimiento de sus funciones.

Video contradice versión de ICE

Teare ha señalado que el video contradice claramente la versión de ICE. Las imágenes de vigilancia muestran un Jeep Cherokee cruzando a toda velocidad la mediana y dirigiéndose hacia Parra Hernández mientras este huía.

Durante una conferencia de prensa el viernes, reprodujo las imágenes de la cámara corporal de Morales, en las que se le ve conduciendo y hablando de perseguir a alguien. El video muestra un volante con Morales haciendo giros bruscos y, en un momento dado, parece que el auto se sacude al pasar por encima de algo.

Morales sale del auto y se da la vuelta, donde se encuentra Parra Hernández tirado en el suelo. Ambos hablan en español durante unos segundos mientras Parra Hernández se agarra la pierna, gritando de dolor. Morales dice que lo atropelló un auto y que iba entrando y lo atropelló con el auto.

Morales no se encontraba detenido el viernes y se emitirá una orden de aprehensión en su contra, según Teare, quien señaló que los fiscales se han puesto en contacto con el abogado del oficial. Teare no quiso dar información sobre dónde vive Morales ni quién es su abogado.

Cuestionamientos al relato de ICE

También se han puesto en duda otros aspectos del relato de ICE. La agencia publicó una foto de otro hombre, José Mendoza-Cervantes, y afirmó que era el objetivo de la operación de ese día y que fue visto subiéndose a un vehículo con Parra Hernández. Los familiares de Parra Hernández dijeron que nunca habían oído hablar de él.

FIEL, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes en Houston, señaló que la hija de Mendoza-Cervantes les había dicho que su padre falleció en 2017. También mencionó que su nombre real es José Héctor Jiménez. La oficina de Teare ha indicado que su investigación no ha encontrado evidencia de que Parra Hernández y el hombre que ICE identificó como Mendoza-Cervantes estuvieran juntos en un vehículo, contrariamente a lo que afirma ICE.

ICE no ha respondido a las denuncias de que el sospechoso al que buscaban lleva muerto casi una década. Parra Hernández lleva más de 30 años en el país y vivía en Estados Unidos sin autorización, según FIEL, que ha estado colaborando con su familia. FIEL espera que la acusación formal contra Morales ayude a su petición de que sea puesto en libertad, dijo César Espinosa, director ejecutivo del grupo.