Detención de Inés Gómez Mont en Florida y órdenes de aprehensión en México

Inés Gómez Mont permanece detenida por ICE en Florida mientras enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por delitos fiscales y delincuencia organizada.

Inés Gómez Mont permaneció bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el pasado 30 de octubre de 2026, tras ser detenida por autoridades migratorias en el estado de Florida en Estados Unidos. La conductora se encuentra alojada en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, una instalación operada por el grupo privado GEO Group que funciona bajo la supervisión directa de las agencias federales estadounidenses. Su situación legal actual se presenta como un complejo proceso bifronte que involucra simultáneamente el procedimiento de expulsión que se desarrolla en territorio norteamericano y las severas investigaciones judiciales que la fiscalía mexicana ha activado en su contra.

Procedimiento migratorio y fallo judicial en Estados Unidos

Los documentos judiciales presentados en los tribunales de Estados Unidos establecen que la detención de Gómez Mont se fundamenta exclusivamente en su condición migratoria irregular, ya que ingresó al país en julio de 2021 sin someterse a la inspección correspondiente de las autoridades fronterizas. Durante los procedimientos legales, la defensa de la conductora compareció ante una corte federal solicitando su liberación inmediata mediante un recurso de amparo, argumentando circunstancias humanitarias relacionadas con la atención médica especializada que requiere una de sus hijas menores. La defensa también instó a evitar cualquier traslado de la detenida a otras instalaciones de custodia federal para garantizar el bienestar de la menor afectada.

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No obstante, el juez federal Jeffrey T. Kuntz emitió una resolución firme que rechazó el recurso solicitado por el equipo legal de Inés Gómez Mont, fundamentando su decisión en la obligación estricta de agotar previamente los mecanismos del procedimiento administrativo de inmigración para solicitar su libertad bajo fianza. Esta sentencia judicial obliga a la detenida a comparecer ante un juez de inmigración en el futuro cercano para buscar permisos de libertad provisional mientras se resuelve su caso. Es crucial destacar que esta resolución federal no aborda ni determina la culpabilidad por las acusaciones penales que enfrentan en México, ni constituye una orden definitiva de deportación, dejando su estancia actual en el centro de detención como una medida cautelar migratoria.

Investigaciones fiscales y delincuencia organizada en México

La Fiscalía General de la República, bajo la dirección de la fiscal general Ernestina Godoy, confirmó el 2 de noviembre que existen tres órdenes de aprehensión vigentes e inapelables en su contra emitidas por jueces federales en México. La primera orden fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, imputándole probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos órdenes de captura corresponden a delitos de defraudación fiscal equiparada, los cuales forman parte de una investigación profunda sobre el manejo de fondos públicos y privados en los últimos años.

Según las evidencias recopiladas por la FGR, Gómez Mont habría recibido recursos ilegales en sus cuentas bancarias a través de un sofisticado esquema de desvío y triangulación de dinero público perteneciente al Sistema Penitenciario Federal, utilizando empresas fantasma como intermediarias. Estas maniobras financieras están vinculadas a contratos cuyo monto supera los 2 mil 450 millones de pesos mexicanos. Adicionalmente, la fiscalía sostiene que la conductora declaró ingresos significativamente menores a los reales durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría generado una omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos federales.

Ernestina Godoy aclaró públicamente que la detención en Florida obedece estrictamente a la situación migratoria ante las leyes estadounidenses y que corresponde a las autoridades de ese país resolver su estatus legal. No obstante, la fiscal advirtió enfáticamente que, en el hipotético evento de que se determine su deportación formal a territorio mexicano, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión vigentes al momento de su llegada. La fiscal general recordó al público que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia hasta que un tribunal de mérito determine su responsabilidad penal, separando así el proceso migratorio estadounidense de las acusaciones penales nacionales.

Paradero de sus hijos y contexto familiar

La situación legal de Inés Gómez Mont ha generado incertidumbre sobre el paradero y cuidado de sus seis hijos, los cuales están distribuidos entre México y Estados Unidos. Durante su matrimonio con Javier Díaz Bravo, quien estuvo casado con ella entre 2008 y 2013, tuvo cuatro hijos: una niña y los trillazos Javier, Diego y Bruno. De acuerdo con declaraciones oficiales proporcionadas por Enrique Artemio, familiar paterno de los menores, estos cuatro hijos se encuentran actualmente en México bajo el resguardo de familiares de su padre y ya han retomado sus actividades académicas y escolares con normalidad.

Los otros dos hijos, Bosco y María, son producto de la relación mantenida con Víctor Manuel Álvarez Puga. Reportes periodísticos indican que estos dos menores permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, quien también ha enfrentado procedimientos migratorios similares en ese territorio. El periodista Alberto Tavira informó que Gómez Mont y Álvarez Puga llevarían aproximadamente dos años separados y que habrían formalizado su divorcio en Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que ninguno de los involucrados en esta disputa familiar ha confirmado públicamente esta información, manteniendo el estatus legal de su relación conyugal como un asunto no oficializado ante la prensa.