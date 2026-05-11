Detención de José Antonio N; asalto a buque en Tamaulipas y decomiso de armas y tigres

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, anunció el lunes la detención de José Antonio N, líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, tras la aseguramiento de un buque en Tamaulipas y decomisón de armas y tigres. Habría un arresto adicional, 'una mujer'.

García Harfuch informó que también fue detenida una mujer y que la operación se ha llevado a cabo después de tomar el control de un buque en el estado de Tamaulipas con decomiso de armas de fuego , drogas y hasta siete tigres



El caso del buque al que hizo referencia Harfuch corresponde a una operación de marzo de 2025 en la ciudad de Altamira donde fue retenida una embarcación que transportaba 10 millones de litros de diésel , decenas de contenedores, vehículos pesados y armamento, como parte de una red de tráfico ilegal de combustible, que salpicó a miembros de la Marina y otros funcionarios.

García Harfuch informó que también fue detenida una mujer y que la operación se ha llevado a cabo después de tomar el control de un buque en el estado de Tamaulipas con decomiso de armas de fuego, drogas y hasta siete tigres



El caso del buque al que hizo referencia Harfuch corresponde a una operación de marzo de 2025 en la ciudad de Altamira donde fue retenida una embarcación que transportaba 10 millones de litros de diésel, decenas de contenedores, vehículos pesados y armamento, como parte de una red de tráfico ilegal de combustible, que salpicó a miembros de la Marina y otros funcionarios





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