El ICE detuvo a Ariel Antonio Velásquez Morales tras ganar 650 mil dólares en la lotería de Massachusetts, evidenciando su orden de deportación vigente desde 2014 y su entrada irregular en 2013.

La inesperada fortuna de Ariel Antonio Velásquez Morales se transformó rápidamente en un encuentro con la justicia migratoria estadounidense, culminando en su arresto por parte de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Este ciudadano salvadoreño, quien adquirió un billete de lotería por solo 10 dólares, ganó un premio que inicialmente parecía ser el inicio de una nueva vida en territorio norteamericano, pero que terminó derivando en su detención oficial el martes 24 de noviembre de 2026.

Arresto del Ganador en East Boston

Ariel Antonio Velásquez Morales fue detenido por agentes federales durante la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026 en un operativo específico realizado en el barrio de East Boston, Massachusetts. La detención se produjo apenas seis días después de que se confirmara que el salvadoreño era el ganador de un premio millonario y tres días después de que la Lotería Estatal de Massachusetts difundiera una fotografía en la que aparecía sonriente, sosteniendo un cheque simbólico por un millón de dólares. La rapidez del operativo gubernamental evidenció la vigencia de las cargas migratorias que pesaban sobre su nombre.

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Vigencia de Orden de Deportación desde 2014

Las autoridades estadounidenses revelaron que Ariel Antonio Velásquez Morales ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 15 de mayo de 2013, un hecho que marcó el inicio de su situación migratoria irregular en el país. Posteriormente, el 24 de abril de 2014, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su contra, decisión que permaneció vigente durante más de 12 años. Según informaron las autoridades, el migrante había sido puesto en libertad en el pasado durante la administración del expresidente Barack Obama, pero nunca cumplió con la orden de expulsión, lo que mantuvo su estatus como indeseable bajo la ley federal hasta su captura reciente.

Reacción Oficial y Declaraciones del ICE

La U.S. Immigration and Customs Enforcement utilizó sus redes sociales para anunciar el caso, cuestionando públicamente cómo un individuo bajo orden de deportación pudo haber reclamado el premio millonario. A través de su cuenta oficial, el organismo federal afirmó que los derechos y privilegios reservados para los ciudadanos estadounidenses no se extienden a los inmigrantes indocumentados, reafirmando su compromiso con el cumplimiento estricto de las leyes nacionales. Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, se pronunció sobre la detención con un comentario sarcástico dirigido a Velásquez Morales, señalando: "Parece que se le acabó la suerte".

Detalles del Premio y Pagos Fiscales

Ariel Antonio Velásquez Morales adquirió su billete ganador en un establecimiento comercial de East Boston, participando en el juego instantáneo conocido como "$2,000,000 50X Cashword". El 18 de noviembre de 2026, la Lotería Estatal de Massachusetts anunció oficialmente que el salvadoreño había ganado un premio de un millón de dólares, aunque el migrante optó por recibir el dinero mediante una sola exhibición. Esta decisión financiera le permitió obtener un pago inmediato de 650 mil dólares antes de impuestos, una suma sustancial que generó atención mediática internacional y cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de verificación de identidad de los loterías estatales.

Consecuencias Legales y Situación Futura

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si el dinero obtenido por Velásquez Morales será confiscado para fines judiciales o migratorios, ni han especificado la fecha exacta en que se ejecutará su deportación a El Salvador. La detención pone en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de verificación de identidad utilizados por las loterías estatales para validar a los grandes ganadores. Mientras tanto, el caso sirve como un recordatorio administrativo de que las órdenes de deportación antiguas mantienen su plenitud y pueden activarse en cualquier momento, independientemente de los cambios en el estatus económico o social del individuo en cuestión.