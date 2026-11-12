Detención de Ricardo Alejandro N por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos

Omar García Harfuch confirma la captura de Ricardo Alejandro N, sospechoso del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca. Detalles sobre la operación y próximos pasos legales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó oficialmente la detención de Ricardo Alejandro "N", presunto responsable material del asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos. Este hecho se produjo el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo. La captura se llevó a cabo en el municipio de Xochitepec, Morelos.

Detalles de la captura en Morelos

La orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro "N" fue cumplimentada el 11 de noviembre gracias a las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La Fiscalía General del Estado de Morelos también participó activamente en las tareas de inteligencia. Estas acciones contaron con el apoyo logístico y técnico del Centro Nacional de Inteligencia para localizar y apresar al sospechoso.

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Coordinación entre autoridades federales

Omar García Harfuch destacó públicamente la colaboración estrecha con el gobierno estatal de Morelos. El funcionario federal agradeció explícitamente a la gobernadora Margarita González Saravia por el respaldo brindado durante las acciones de investigación. También reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

Información inicial del fiscal estatal

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos, informó inicialmente sobre la captura el 11 de noviembre. Explicó que la aprehensión derivó directamente de las indagatorias por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos. Blumenkron precisó que la persona detenida sería puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Esta instancia determinará su situación jurídica y los cargos formales que se le imputen.

Continuación de las diligencias penales

A pesar de la detención de Ricardo Alejandro "N", las investigaciones no han concluido. Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos con exactitud. El objetivo es establecer la participación de otras personas que puedan estar involucradas en el caso.

Objetivo final del proceso judicial

Tanto el secretario federal como el fiscal de Morelos señalaron que las indagatorias continuarán para identificar a todos los involucrados. Esto incluye a quienes pudieran tener responsabilidad material o intelectual en el homicidio. El objetivo prioritario es que el asesinato de Gabriel Rivas Ríos no quede impune. Los avances en el caso fueron resultado del trabajo conjunto entre las autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz.