Detención de Xuan y Zhang por abuso a menores en Arcadia

Guojun Xuan y Silvia Zhang fueron arrestados en Arcadia por presuntos abusos contra más de 20 menores de vientres de alquiler. Análisis del caso.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles ha anunciado la detención de Guojun Xuan y Silvia Zhang, una pareja de 66 y 39 años respectivamente, tras una investigación exhaustiva de 17 meses que reveló presuntos episodios de maltrato físico sistemático contra más de 20 menores. Los acusados residen en la ciudad de Arcadia, California, donde operaban una compleja red de vientres de alquiler que reclutaba mujeres en diversos estados del país.

Detalles del Caso y Mecanismo de Investigación

El caso comenzó en mayo de 2025, cuando Silvia Zhang llevó a uno de los bebés de la familia a un hospital con una lesión grave en la cabeza. Los médicos detectaron fracturas y signos de abuso que desencadenaron la intervención de las autoridades. Las grabaciones de más de 30 cámaras de vigilancia instaladas en la mansión de la pareja fueron clave para documentar la violencia reiterada. Según los fiscales, los menores eran golpeados y abofeteados por niñeras contratadas, quienes también los mantenían sentados durante horas como castigo.

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Posiciones de las Partes y Roles de los Acusados

Guojun Xuan y Silvia Zhang son acusados de haber presenciado las agresiones e incluso de haberlas alentado. En un incidente específico, Xuan habría golpeado repetidamente a un menor en la cabeza y los glúteos. La defensa de Guojun Xuan rechazó las acusaciones durante su primera comparecencia en el tribunal, responsabilizando a las niñeras de los presuntos maltratos. Por su parte, la Fiscalía sostiene que Zhang instruyó a una cuidadora para ocultar los palos utilizados en los castigos y pidió a los menores que negaran los abusos.

Impacto Real y Consecuencias Legales

Los cargos incluyen conspiración para cometer abuso infantil, encubrimiento posterior al delito e intimidación a testigos. A cada acusado se le fijó una fianza de 20 millones de dólares. El caso ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de las agencias de gestación subrogada y la protección de los menores en este tipo de acuerdos. La Fiscalía considera que las declaraciones de la pareja a las gestantes formaron parte de una estrategia para ocultar la verdadera dimensión de la familia.