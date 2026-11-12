Detención en Morelos del principal sospechoso del asesinato de Gabriel Rivas

Ricardo Alejandro 'N' fue capturado en Xochitepec por la muerte de Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca. Autoridades de Morelos y SSPC confirman la operación conjunta para esclarecer el crimen ocurrido en noviembre de 2026.

Las autoridades federales y estatales lograron una captura significativa en el estado de Morelos al detener a Ricardo Alejandro 'N', el presunto responsable material del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos. Este operativo se desarrolló en el municipio de Xochitepec, marcando un avance crucial en la investigación del crimen que conmocionó a la región y que tuvo lugar previamente en la ciudad de Cuernavaca. La noticia fue confirmada oficialmente por Omar García Harfuch, quien se encuentra al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estableciendo la jerarquía institucional detrás de la operación.

Contexto del Crimen y Fecha de los Hechos

El caso remonta a una fecha específica y documentada que ha mantenido en alerta a las instituciones de justicia. El regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, fue víctima de un homicidio doloso ocurrido el 4 de noviembre de 2026. Este evento trágico no solo afectó a su familia y círculo cercano, sino que generó una presión constante por parte de la opinión pública y los medios de comunicación para conocer a los responsables y garantizar que la justicia actuara con celeridad y eficacia en la resolución del caso.

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Operación de Captura en Xochitepec

La detención de Ricardo Alejandro 'N' se concretó en el municipio de Xochitepec, una localidad dentro del estado de Morelos. Esta operación representa el primer paso tangible hacia la responsabilización directa del autor material de los disparos o acciones que culminaron con la vida del funcionario público. La captura valida los esfuerzos de inteligencia y la coordinación operativa que han estado en curso durante los días posteriores al hecho, demostrando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante casos de alta complejidad e impacto social.

Coordinación Institucional y Reconocimientos

Omar García Harfuch hizo hincapié en la importancia del trabajo interinstitucional, agradeciendo explícitamente a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Según el secretario de Seguridad, el apoyo permanente y la coordinación con la administración estatal fueron elementos fundamentales para el éxito de la misión. Además, se reconoció la labor diligente de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, entidad encargada de dirigir las investigaciones penales y garantizar el debido proceso en la fase de imputación y esclarecimiento de los hechos.

Compromiso con la Verdad y la Justicia

En un mensaje publicado en la plataforma X, el titular de la SSPC reiteró que las investigaciones continúan activamente para esclarecer plenamente los hechos. El objetivo no se limita a la captura del responsable material, sino que busca determinar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de todos los involucrados en la trama. Esta postura deja claro que el Estado no permitirá que este crimen quede impune, priorizando la rendición de cuentas completa para todas las figuras que participaron en la planeación o ejecución del asesinato.

Estructura de la Mesa de Coordinación

La operación se enmarca dentro de los lineamientos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Esta instancia agrupa a diversas instituciones encargadas de mantener el orden público y combatir la delincuencia organizada y común. El reconocimiento otorgado a este organismo por parte de la secretaría federal subraya la integración de recursos y estrategias para enfrentar delitos complejos que trascienden los límites jurisdiccionales, asegurando que cada actor institucional cumple su rol dentro del sistema de justicia penal.