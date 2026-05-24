Detenciones arbitrarias de periodistas en San Luis Potosí

Más de 48 horas después de la detención de tres periodistas y de órdenes de aprehensión contra otras 8 personas, por irregularidades y violaciones a los derechos humanos, varias organizaciones civiles denuncian la arbitrariedad de la medida.

detenciones arbitrarias contra periodistas en San Luis Potosípor parte de la administración del gobernador RicardoAsimismo, resaltaron que en menos de 48 horas documentaron la detención de tres periodistas y órdenes de aprehensión contra al menos 8 personas más, bajo procesos opacos y violaciones al debido proceso .

"En las últimas 48 horas hemos documentado la detención de Christian Herrera, creador de contenido en la página en Facebook, de Ciudad Valles; la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública, respectivamente", denunciaron en un comunicado conjunto las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), Propuesta Cívica, Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF). "También se tienen conocimiento de que tanto Eréndira como Alejandra se encuentran presuntamente en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, "La Pila".

Sin embargo, el registro nacional de detenciones les coloca aún "en traslado"





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