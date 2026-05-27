Detenciones de funcionarios por nexos con crimen organizado

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 85 funcionarios y ex funcionarios han sido detenidos por presuntos nexos con crimen organizado en lo que va de la actual Administración.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , informó que 85 funcionarios y ex funcionarios han sido detenidos por presuntos nexos con crimen organizado en lo que va de la actual Administración.

Desde Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad apuntó que de las 85 detenciones, seis se trataron de presidentes municipales en funciones. Durante una conferencia de prensa, Harfuch resaltó que este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o ex funcionarios, serán investigados y detenidos.

Además, mencionó que la ciudadanía debe saber que en estos casos no se considera el partido o color político. Asimismo, el Secretario de Seguridad destacó que una de las razones por las que bajó un 49% el número de homicidios dolosos en el País es porque en febrero y agosto de 2025 y en enero de 2026 se entregaron 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos.

Entre estos objetivos destacó a varios líderes de grupos delincuenciales, como Caro Quintero, Antonio Oseguera Cervantes, Erick Valencia Salazar, Miguel Ángel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales y Servando Gómez Martínez. Estos líderes son considerados responsables de graves delitos y su entrega a Estados Unidos es una medida para abordar la inseguridad en el País





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