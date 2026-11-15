Detenciones en Uruapan: Grecia Quiroz exige justicia por Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, agradece la captura de líderes de Los Rs en Michoacán. Buscan esclarecer el asesinato de Carlos Manzo en el Festival de Velas.

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, ha emitido un comunicado oficial reconociendo el trabajo del gobierno federal en la capturan de dos presuntos delincuentes vinculados a la célula criminal Los Rs. Esta organización está directamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez. Quiroz García utilizó su cuenta de Facebook para destacar estos avances significativos en la investigación que busca esclarecer los hechos violentos que azotaron a la región.

Capturas clave en la lucha contra el crimen

El municipio de Uruapan ha registrado avances concretos gracias a la operación conjunta de las autoridades de seguridad. La alcaldesa recordó específicamente la detención de Rafael Álvarez Ayala, conocido por el alias "R2", quien es identificado como el presunto líder de Los Rs. Esta captura histórica se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre y representa un golpe significativo a la estructura operativa de este grupo delictivo. Posteriormente, se detuvo a Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", otro integrante de la banda. Ambas intervenciones policiales son consideradas avances importantes por la administración local.

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Reconocimiento a la SSPC y al gobierno federal

Grecia Quiroz García dirigió un mensaje de agradecimiento explícito al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. La edil afirmó confiar plenamente en que estas detenciones acerquen a las autoridades a la verdad fundamental: identificar quién dio la orden de asesinar a Carlos Manzo. Consideró que este paso es el único que permitirá alcanzar una justicia plena para la comunidad de Uruapan y para la familia Manzo. El reconocimiento público refuerza la cooperación institucional entre el ayuntamiento michoacano y los organismos federales.

La demanda insaciable de justicia por Carlos Manzo

La alcaldesa aseguró que mantendrá su exigencia de justicia sin desfallecer para esclarecer el homicidio de su esposo. Carlos Manzo Rodríguez fue víctima de un atentado letal ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El ataque ocurrió durante el Festival de Velas, un evento cultural tradicional de gran importancia turística y comunitaria. La violencia irrumpió en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan, dejando un saldo trágico que ha marcado la historia reciente de la ciudad. Quiroz García no ha aceptado versiones parciales y busca los responsables intelectuales del crimen.

Compromiso firme con la verdad y el futuro

Grecia Quiroz García reiteró su compromiso de seguir exigiendo con firmeza y sin descanso que las investigaciones lleguen hasta el final. Declaró que Uruapan, Michoacán y México merecen la verdad absoluta sobre los crímenes cometidos contra sus líderes. Asimismo, afirmó que Carlos merece justicia para que su legado y su vida no sean olvidados por la historia local. La búsqueda de respuestas continúa siendo la prioridad central de la gestión municipal y de la sociedad civil en la región. La comunidad espera con impaciencia los próximos desarrollos judiciales que confirmen la cadena de mando detrás del ataque.

Implicaciones para la seguridad en Michoacán

Estos eventos resaltan la complejidad de la seguridad pública en la zona, donde la presencia de grupos como Los Rs y su vínculo con el CJNG generan inestabilidad. La detención de figuras clave como R2 y Mike podría debilitar temporalmente las operaciones locales de esta célula criminal. Sin embargo, las autoridades y la sociedad civil coinciden en que es necesario desarticular completamente la estructura de mando. La justicia plena requiere identificar tanto a los ejecutores materiales como a los mandos medios y superiores que coordinaron las acciones violentas. El caso de Carlos Manzo se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en la entidad michoacana.