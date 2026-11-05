Detenciones y decomisos en operativo de seguridad en Tetelcingo

Fuerzas federales y estatales detienen a siete personas en Tetelcingo tras operativo en Coscomatepec. Se aseguraron armas y vehículo blindado.

Un despliegue masivo de seguridad que involucró a aproximadamente setecientos elementos de las fuerzas federales y estatales tuvo lugar el jueves en la localidad de Tetelcingo, ubicada dentro del municipio veracruzano de Coscomatepec. Esta operación coordinada, que inició temprano en la mañana, resultó en la detención de siete individuos, entre ellos cinco adultos y dos menores de edad, generando una alta expectación pública por la magnitud de los recursos utilizados.

Desarrollo del operativo en la comunidad

Las acciones comenzaron alrededor de las cuatro de la hora de la madrugada, con la participación conjunta de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Seguridad Pública del Estado, la Policía Federal Ministerial y la Policía Ministerial de Veracruz. Estas corporaciones ejecutaron tareas de vigilancia y cateo en diversos puntos de la comunidad, utilizando decenas de patrullas terrestres y un helicóptero para asegurar la zona desde las alturas y el suelo.

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Los detenidos fueron identificados oficialmente como María Elizabeth N, de 29 años; Jorge N, de 63 años; Gabriel N, de 44 años; Elvia N, de 38 años; y Juvenal N, de 69 años. Además, se procedió a la detención de dos menores de edad identificados con las iniciales V. N y M. N, quienes también fueron trasladados junto con los adultos para su procesamiento legal correspondiente.

Aseguramiento de bienes y armas

Durante los registros realizados en distintos domicilios y puntos estratégicos de la localidad, las autoridades aseguraron diversas armas de fuego y un vehículo blindado. Estos objetos fueron recolectados y cargados en las unidades militares y policiacas, evidenciando la presencia de material ilegal que motivó la intensificación de las labores de investigación en la zona rural de Coscomatepec.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando los delitos específicos que se imputan a los siete individuos detenidos en este momento. La información disponible se limita a la identidad parcial de los sospechosos y al equipamiento incautado, mientras se mantienen las pesquisas activas para determinar el rol exacto de cada persona en la estructura criminal investigada.

Traslado al Mando Único de Córdoba

Alrededor de las 10:15 horas del jueves, las unidades militares y policiacas arribaron al Mando Único de Córdoba con todas las personas capturadas y los objetos asegurados durante la mañana. Este traslado representa una etapa crucial en el procedimiento judicial, donde los detenidos pasarán a disposición de los tribunales competentes para definir su situación legal y los cargos formales contra ellos.

Los reportes preliminares indican que este operativo se llevó a cabo bajo instrucciones directas de la Fiscalía General del Estado. La presencia coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las policías ministeriales subraya la prioridad que las autoridades le otorgan a la restitución de la paz social en esta zona de Veracruz.