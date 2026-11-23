Omar García Harfuch revela cifras de seguridad en Sinaloa con 4,200 detenidos y desmantelamiento de laboratorios durante octubre y noviembre de 2024.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que las autoridades federales y estatales han detenido a aproximadamente 4 mil 200 personas identificadas como generadoras de violencia en Sinaloa. Esta cifra responde al despliegue operativo ejecutado entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026, con el objetivo declarado de desarticular las estructuras criminales que operan en la entidad.

Decomisos masivos de droga y armamento

En el mismo periodo reportado, las corporaciones de seguridad aseguraron más de 150 toneladas de droga, alrededor de 7 mil 400 armas de fuego y 38 mil 400 cargadores, además de inhabilitar 2 mil 627 laboratorios utilizados para producir metanfetamina. Entre las sustancias decomisadas se mencionan más de 3 mil 300 kilogramos de fentanilo y aproximadamente dos millones de pastillas de esta droga, así como el aseguramiento de un millón 100 mil cartuchos.

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Refuerzo vehicular y tecnológico en carreteras

Como parte de las nuevas medidas anunciadas, comenzará la entrega de 150 vehículos adicionales para fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad de Sinaloa, después de las 100 patrullas que ya habían sido distribuidas en meses anteriores. El equipamiento contempla 90 patrullas para la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, además de 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 unidades blindadas destinadas a las mismas instituciones.

A estos recursos se sumará una unidad Águila equipada con drones de vigilancia, así como capacitación para los elementos policiales, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones. El reforzamiento también incluye la incorporación de tecnología para vigilar los principales corredores carreteros de Sinaloa mediante la instalación de 240 puntos de monitoreo en las rutas que conectan Culiacán con Mazatlán y Mazatlán con Durango.

Sistema de cámaras y monitoreo federal

El sistema contará con 720 cámaras de vigilancia y 30 detectores de placas vehiculares, cuya operación estará a cargo del Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el funcionario, se prevé que este sistema comience a funcionar a mediados de diciembre y que la información esté disponible para la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y coordinación en las carreteras.

Asimismo, se adelantó que el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para ampliar las capacidades de investigación, consolidando un entorno de seguridad integral que busca reducir los delitos de alto impacto y fortalecer a las instituciones estatales y municipales.

Detenciones de líderes criminales y alianzas

Omar García Harfuch destacó la detención de seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, organización relacionada con la facción de Los Mayos y que, según las investigaciones, estableció una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro. Entre los capturados se encuentran Irving Eduardo N, conocido como El Pagador, identificado como líder de esa estructura, y Jesús Miguel N, alias El Chendo, señalado como responsable de las operaciones y la logística del grupo.

También se informó sobre la captura de José Alberto N, alias El Beto Leyva, identificado como integrante de una organización con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango. A estas acciones se sumó la detención de tres personas en Mazatlán que transportaban 35 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas, reafirmando la continuidad de las operaciones para debilitar a las organizaciones delictivas.

Próximos pasos y visita gubernamental

El secretario sostuvo que las detenciones forman parte de las operaciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas, sin importar la facción a la que pertenezcan. Finalmente, anunció que el Gabinete de Seguridad se trasladaría a Culiacán para realizar la primera entrega de patrullas, revisar las condiciones de seguridad y reunirse con la gobernadora y las autoridades encargadas de las operaciones en el estado.

Los funcionarios federales mantendrán visitas para supervisar los despliegues y evaluar los resultados de las acciones junto con las autoridades estatales y municipales, asegurando que las corporaciones locales cuenten con mayores herramientas para responder a las solicitudes de auxilio de la población y realizar sus labores de seguridad en el territorio sinaloense.