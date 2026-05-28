Detenido atacante con arma blanca en la estación de tren de Winterthur tras herir a tres personas

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Un hombre de 31 años con doble nacionalidad suizo‑turca, residente en Winterthur , fue detenido apenas cinco minutos después de que los servicios de emergencia fueran alertados por un violento ataque con arma blanca en la estación de tren de la ciudad suiza.

El incidente tuvo lugar poco antes de las ocho y media de la mañana del jueves, cuando el agresor, sin mediar provocación aparente, se lanzó contra los viajeros y apuñaló a tres pasajeros, hiriéndolos de diferente gravedad. La rápida actuación de la policía local, encabezada por el jefe de la policía regional, Marius Weyermann, permitió detener al sospechoso casi en el mismo lugar del hecho, evitando que la situación empeorara y que se produjeran más víctimas.

Según declaraciones oficiales, el agresor fue identificado como un ciudadano suizo‑turco de 31 años que había sido puesto bajo observación psiquiátrica unos días antes del ataque, tras realizar una llamada a la línea de emergencias policiales en la que emitió comentarios confusos. Tras ser evaluado por un médico, fue dado de alta el miércoles, bajo la consideración de que no representaba un peligro inmediato.

Sin embargo, la gravedad del atentado reveló falencias en el seguimiento de casos de posible riesgo y reavivó el debate sobre los protocolos de vigilancia y el acceso a tratamientos psiquiátricos en Suiza. Los tres heridos son varones suizos de 28, 43 y 52 años.

Los dos más jóvenes ya fueron dados de alta o estaban a punto de ser dados de alta en la tarde del mismo día, mientras que el hombre de mayor edad sigue ingresado tras ser sometido a una intervención quirúrgica para reparar una profunda lesión en el muslo. Las autoridades sanitarias subrayaron que, a pesar de la gravedad de la herida, la rápida atención médica salvó la vida de la víctima mayor y evitó complicaciones mayores.

Por su parte, Mario Fehr, responsable de seguridad de la región de Zúrich, calificó el suceso como "un acto de terror maligno", insistiendo en que la motivación del agresor sigue bajo investigación y que se están revisando los antecedentes del presunto perpetrador, quien nació en Suiza y obtuvo la ciudadanía suiza en 2009, aunque habría pasado gran parte de los últimos dos años en Turquía. Winterthur, con una población aproximada de 123.000 habitantes, ha sido objeto de atención de las autoridades desde 2015, cuando se descubrió la distribución de propaganda del grupo extremista Estado Islámico en la ciudad.

Este antecedente ha generado una mayor vigilancia de actividades radicales en la zona, aunque el ataque de este jueves parece estar más vinculado a problemas de salud mental que a una agenda ideológica clara. Las investigaciones continúan para esclarecer si el agresor actuó bajo la influencia de alguna ideología extremista o si, por el contrario, su acción fue producto de un colapso psicológico.

El caso ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de la violencia, mejorar la detección temprana de trastornos mentales que puedan derivar en conductas peligrosas, y asegurar una coordinación más eficaz entre las fuerzas policiales y los servicios de salud mental. Mientras tanto, la comunidad de Winterthur intenta recobrar la normalidad, y la estación de tren, punto neurálgico de la vida cotidiana de la ciudad, ha sido reforzada con mayor presencia policial y medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los viajeros





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