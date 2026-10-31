Detenido Salvador N por cebos envenenados con metomilo en La Condesa

La SSC detuvo a Salvador N, el mataperros, por colocar 14 cebos con metomilo en La Condesa. Cuatro perros murieron y tres sobrevivieron con secuelas graves.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la detención de Salvador N, señalado como presunto responsable de colocar 14 cebos envenenados con metomilo a lo largo de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los hechos dejaron cuatro perros muertos y tres más que sobrevivieron con secuelas graves tras ingerir el veneno oculto en pedazos de carne.

El detenido, conocido popularmente como el mataperros, habría distribuido los cebos en varios puntos de la colonia. La SSC identificó el uso de metomilo, un insecticida de alta toxicidad que está restringido en México para su venta al público general.

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Qué es el metomilo y por qué es peligroso

El metomilo es un insecticida en extremo peligroso. Se diseñó y lanzó al mercado en los años sesenta y desde entonces se usa como un potente plaguicida. Se emplea en algunos cultivos, especialmente de hortalizas, y de forma industrial por compañías que controlan plagas.

Sin embargo, su venta y uso están controlados debido a su alta toxicidad para humanos y animales. En México, su comercialización al público general está duramente restringida. El solo contacto cutáneo con ese pesticida ya puede representar un riesgo para la salud.

Por ello, las guías para su aplicación indican que se debe usar equipo especializado. Ante una emergencia por contacto accidental, se debe remover la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas con jabón y agua seguido de alcohol, así como el lavado continuo bajo el chorro de agua por varios minutos.

Efectos del metomilo en el organismo

La ingesta accidental puede ser mortal. Tras ella, se presentan náuseas, vómito, espasmos abdominales y diarrea. Una vez que es absorbido por el sistema gastrointestinal, este veneno inhibe la síntesis de colinesterasa, una enzima indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso.

El mismo efecto letal ocurre con la inhalación. Cuando se respira el metomilo, a los pocos minutos se presentan malestar torácico, disnea y respiración asmática. Los síntomas también pueden incluir náuseas, vómito, diarrea y calambres, así como vértigo, dolor ocular, dolor de cabeza y visión borrosa.

El veneno produce dificultad para hablar, debilidad, fatiga, espasmos musculares y, eventualmente, parálisis de las extremidades y de los músculos responsables de la respiración. Ante el posible contacto con el metomilo, se debe acudir de forma inmediata al médico.

Detención y contexto del caso en La Condesa

Salvador N es señalado por haber dejado 14 cebos envenenados en varios puntos de La Condesa. El veneno se ocultaba en pedazos de carne, según la información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lamentablemente, cuatro perros han muerto envenenados por metomilo y tres más sobrevivieron con secuelas graves. El caso generó preocupación entre residentes y dueños de mascotas de la zona, quienes habían reportado la presencia de cebos sospechosos en calles y parques.

La detención de Salvador N representa un avance en las investigaciones sobre el uso de sustancias tóxicas contra animales en la vía pública. Las autoridades no han detallado si el detenido enfrentará cargos adicionales relacionados con el maltrato animal o la posesión de sustancias restringidas.