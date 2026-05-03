Detenido un sospechoso por la contaminación con veneno para ratas de comida para bebés HiPP en Europa Central

La policía austriaca ha arrestado a un hombre de 39 años en relación con la contaminación de frascos de comida para bebés HiPP con veneno para ratas en Austria, Eslovaquia y la República Checa. La empresa HiPP ha retirado del mercado los productos afectados y afirma haber sido víctima de extorsión.

La policía austriaca ha detenido a un sospechoso de 39 años en relación con la contaminación con veneno para ratas de frascos de comida para bebés de la marca HiPP, distribuidos en supermercados de Austria, Eslovaquia y la República Checa .

La detención, realizada en el estado de Salzburgo, se produce tras una investigación iniciada el 18 de abril, cuando un cliente alertó sobre la posible manipulación de un frasco de comida para bebés comprado en Eisenstadt. Las autoridades han incautado un total de cinco frascos manipulados, específicamente aquellos de 190 gramos de comida para bebés a base de zanahoria y patata, destinados a bebés a partir de los 5 meses y comercializados en supermercados SPAR y sus filiales (EUROSPAR, INTERSPAR, Maximarkt).

HiPP, la empresa fabricante, ha retirado del mercado todos sus frascos de comida para bebés vendidos en estos establecimientos como medida de precaución, insistiendo en que la contaminación no se produjo en sus instalaciones y que los productos salieron en perfectas condiciones. La empresa ha enfatizado que la retirada es una medida preventiva y no indica un defecto de calidad en sus productos.

La investigación se centra en un presunto delito de 'poner en peligro a la población de forma deliberada', según la fiscalía pública de Burgenland. Aunque las autoridades no han revelado detalles específicos sobre el sospechoso o sus motivaciones, HiPP ha declarado ser 'víctima de extorsión', revelando que un 'chantajista' desconocido envió un mensaje a una dirección de correo electrónico relacionada con el caso.

Esta comunicación llevó a la empresa a informar inmediatamente a la policía, desencadenando la investigación que culminó con la detención. La Agencia de Prensa de Austria informa que se está llevando a cabo un análisis toxicológico para determinar la peligrosidad del veneno utilizado. Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado casos de bebés que hayan consumido la comida contaminada.

La rápida respuesta de HiPP y la colaboración con las autoridades han sido cruciales para minimizar el riesgo para los consumidores. La empresa ha expresado su 'alivio' por la detención y se compromete a proporcionar actualizaciones a medida que se obtengan más detalles verificados. La situación ha generado preocupación entre los padres y tutores, quienes han sido instados a revisar los productos HiPP que hayan adquirido recientemente y a no consumirlos en caso de duda.

Este incidente subraya la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de controles rigurosos en toda la cadena de suministro. La manipulación de alimentos, especialmente aquellos destinados a bebés y niños pequeños, es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras. Las autoridades austriacas están trabajando diligentemente para esclarecer todos los aspectos del caso, incluyendo la identidad del chantajista y el motivo detrás de la contaminación.

HiPP, por su parte, está cooperando plenamente con la investigación y ha reforzado sus medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes. La empresa ha reiterado su compromiso con la calidad y la seguridad de sus productos, asegurando a los consumidores que están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de sus alimentos.

La retirada de los productos ha afectado a una amplia gama de supermercados en Austria, Eslovaquia y la República Checa, lo que demuestra la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel internacional. Se espera que los resultados del análisis toxicológico proporcionen información crucial sobre la naturaleza del veneno y el nivel de riesgo para la salud pública. La policía continuará interrogando al sospechoso y recopilando pruebas para presentar cargos formales





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