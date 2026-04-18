Detenido vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en Benito Juárez; fue atraída por oferta de empleo

La Fiscalía General de la Ciudad de México ha capturado a Juan Jesús 'N', vigilante de un inmueble en Benito Juárez, como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada sin vida tras acudir a una presunta oferta laboral.

La Fiscalía General de la Ciudad de México ha anunciado la detención de Juan Jesús 'N' , el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 17 de abril. La aprehensión se llevó a cabo en un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez , tras una exhaustiva investigación que se inició el 15 de abril, día en que la víctima fue reportada como desaparecida.

Según las indagaciones, Juan Jesús 'N' se desempeñaba como vigilante del inmueble en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, detalló que los actos de investigación permitieron determinar que el lugar de los hechos fue la caseta de vigilancia del edificio. En este sitio se localizaron restos hemáticos que permitieron posicionar al ahora detenido como el probable responsable de la muerte de Edith Guadalupe. La fiscalía informó que la víctima acudió al inmueble respondiendo a una presunta oferta de empleo, encontrando allí su trágico final. Los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el vigilante habría agredido a la joven con un desarmador, provocándole heridas fatales. La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Investigación y el monitoreo de las cámaras del C5 de la Ciudad de México, lo que permitió rastrear y asegurar al sospechoso. La Fiscalía General de la CDMX reiteró su compromiso de continuar con la investigación para garantizar que se haga justicia en este caso y que el probable responsable enfrente todo el peso de la ley por los actos que se le imputan. Se espera que en los próximos días la dependencia emita un informe más detallado sobre las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso y las pruebas recabadas en contra de Juan Jesús 'N'. La comunidad ha reaccionado con consternación ante este feminicidio, exigiendo celeridad y contundencia en el proceso judicial. Este caso pone de manifiesto la persistente problemática de la violencia de género en la capital del país y la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir estos crímenes y proteger a las mujeres. La búsqueda de Edith Guadalupe había generado gran preocupación en redes sociales y entre sus familiares y amigos, quienes esperaban un desenlace diferente. La ubicación de su cuerpo en el mismo lugar donde se presume acudió por una oferta laboral ha añadido un elemento de particular crueldad al caso. La presencia de manchas de sangre en la caseta de vigilancia fue un indicio clave para la policía, que centró sus esfuerzos en el personal de seguridad del edificio. La identificación de Juan Jesús 'N' como el vigilante del inmueble, sumado a otras pruebas forenses y testimoniales, fortaleció la hipótesis de su participación directa en el crimen. La Fiscalía General de la CDMX ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para resolver este tipo de delitos, agradeciendo la disposición de quienes aportaron información y facilitaron el trabajo de investigación. El caso de Edith Guadalupe se suma a la dolorosa estadística de feminicidios en México, subrayando la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. La sociedad civil organizada ha exigido a las autoridades no solo la pronta detención y condena del culpable, sino también la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia de género. La esperanza ahora reside en que el proceso judicial sea transparente y riguroso, y que se emita una sentencia ejemplar que sirva como precedente y disuasión para futuros agresores. La indignación ante este crimen ha resonado en diversos sectores, quienes exigen que se investigue a fondo si existen más implicados o si el modus operandi del detenido podría estar relacionado con otros casos similares. La fiscalía ha asegurado que se explorarán todas las líneas de investigación posibles para esclarecer completamente los hechos y dar certeza a los familiares de Edith Guadalupe. La imagen de la joven, difundida durante su búsqueda, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia que enfrentan muchas mujeres en el país. La noticia de la detención, aunque dolorosa por las circunstancias, ofrece un atisbo de esperanza para quienes esperaban que el responsable fuera llevado ante la justicia





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