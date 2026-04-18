Detenido vigilante por feminicidio de joven de 21 años en Benito Juárez; la atacó con desarmador

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Jesús 'N', presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años. Fue atacada con un desarmador en la caseta de vigilancia de un edificio en Benito Juárez, donde también se ocultó su cuerpo.

La justicia ha dado un paso significativo en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe , una joven de tan solo 21 años, con la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Juan Jesús 'N' , identificado como el presunto autor material de este brutal crimen. La tragedia cobró notoriedad cuando Edith Guadalupe desapareció tras ingresar a un edificio ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez , Ciudad de México, perdiendo todo contacto con su familia.

La Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló los pormenores de las primeras indagatorias, revelando una escena del crimen desgarradora. Según las investigaciones, el probable responsable, quien fungía como el vigilante del inmueble, atacó a la víctima de manera salvaje, propinándole múltiples golpes y un ataque con un desarmador que lamentablemente le arrebató la vida. Los hechos ocurrieron en la misma caseta de vigilancia del edificio, lugar donde se hallaron indicios contundentes como manchas de sangre que permitieron vincular al agresor con el crimen. La labor de investigación de la fiscalía fue crucial para determinar que la caseta de vigilancia fue el escenario principal donde se materializó la violencia, y donde se lograron identificar restos hemáticos que confirmaron la presencia del probable responsable en el lugar de los hechos. La aprehensión de Juan Jesús 'N' representa un avance fundamental en el largo camino hacia la justicia para Edith Guadalupe y su familia, quienes han vivido momentos de angustia e incertidumbre desde su desaparición. La estrategia del agresor, lejos de evadir la acción de la justicia, se tornó en un intento de ocultar la evidencia. Tras perpetrar el ataque, Juan Jesús 'N' procedió a ocultar el cuerpo de Edith Guadalupe en el sótano del estacionamiento del mismo inmueble, utilizando arena como un vano intento por borrar las huellas de su atroz acto. Este detalle subraya la premeditación y crueldad con la que actuó el detenido. Actualmente, el detenido se encuentra a la espera de comparecer ante la autoridad judicial para la celebración de su audiencia inicial, un momento crucial en el proceso legal que determinará los siguientes pasos en la búsqueda de justicia. La Fiscalía capitalina reafirmó su firme compromiso de esclarecer plenamente los hechos y garantizar que Edith y su familia obtengan la justicia que merecen, asegurando que continuarán informando sobre el desarrollo del caso. Este lamentable suceso pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad y prevención en la ciudad, así como la importancia de una actuación policial y judicial diligente y eficaz ante casos de violencia de género. La sociedad espera con ansias el resultado de este proceso, confiando en que la ley caerá con todo su peso sobre el responsable y que se sentará un precedente que desincentive actos similares. La memoria de Edith Guadalupe y la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres seguirán siendo un motor para la perseverancia en la búsqueda de justicia. La fiscalía ha compartido, a través de sus canales oficiales, un mensaje de compromiso y avances, reiterando su dedicación a este caso. La tragedia de Edith Guadalupe es un recordatorio doloroso de la violencia que aún azota a nuestra sociedad y de la necesidad imperante de un esfuerzo conjunto para proteger la vida y la integridad de todas las mujeres. La detención es un primer paso, pero la lucha por la justicia y la memoria de las víctimas debe continuar. Se espera que la audiencia inicial arroje luz sobre los detalles específicos del modus operandi del agresor y las pruebas recabadas, permitiendo construir un caso sólido que culmine en una condena ejemplar. La participación de la ciudadanía en denunciar actos de violencia y la colaboración con las autoridades son pilares fundamentales para erradicar este flagelo social. La esperanza reside en que este caso sirva como un punto de inflexión, impulsando acciones más contundentes y efectivas para salvaguardar la vida de las mujeres en la Ciudad de México y en todo el país. La dedicación de la Fiscalía a la búsqueda de verdad y justicia es un aliciente para los familiares y un mensaje claro para quienes cometen estos delitos. El camino hacia la justicia es a menudo largo y complejo, pero la determinación de las autoridades y el apoyo de la sociedad pueden hacer una diferencia. La atención mediática y pública sobre este caso subraya la gravedad del problema y la necesidad de no bajar la guardia en la lucha contra la violencia de género





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