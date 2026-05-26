Encuesta de las recientes operaciones policiales que detuvieron a Isai 'N', operador logístico del terrorismo narcotraficante, y a tan cerca de los ilícitos: 687 kilos de cocaína, 363 cargadores y 18 granadas. La autoridad confirma el acuñamiento de la red y la prisión del culpable.

El operativo policial que culminó la detención del operador logístico de una organización dedicada a la fabricación y distribución de estupefacientes sintéticos en la frontera con Estados Unidos y en Costa Rica cerró con la captura de Isai 'N', sobrino de la famosa figura delictiva conocida como 'El Chapo'.

La fase de incautación se realizó en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales, Sonora, donde el patrullero que ejecutó la orden de cateo halló a la sospechosa con dos armas de fuego largas, cartuchos de cartucho y un recorte de la carpeta de caso que mostraba la existencia de una orden de exigencia de extradición pendiente. Los sensores de vigilancia, la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio Nacional de Denuncia de Autoridades Indígenas fueron cruciales para asegurar el completo resguardo del inmueble y la custodia de los bienes que revelan la complejidad de la operación criminal.

En un segundo frente de la acción, la autoridad municipal de Tapachula, Chiapas, declaró la debida ejecución de otro cateo dirigido a un inmueble que actuó como fachada de una pensión de vehículos de carga. Al despliegue automático, las unidades de la Policía Local, junto con la Patrulla Rocanotaria, detuvieron un tractocamión cargado de chatarra, descubriendo una caja metálica sellada que al ser abierta derivó en la confiscación de 147 armas de fuego cortas, cuatro armas de fuego largas, 363 cargadores y 18 granadas de calibre 7.62, además del asalto de 687 kilogramos de cocaína de nivel puro.

Se llegaron a incautar dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores; todo el material recuperado pronto quedó bajo resguardo policial para su posterior análisis y pruebas. El desarrollo de la operación se articuló a través del Programa de Contención de Crímenes de Transnacionales, el cual incluye la vigilancia de flujos de reabastecimiento a nivel continental y las redes de la organización criminal que utilizan respectivamente la logística de carga pesada y la distribución en moda de la zona de la frontera.

La reseña de la autoridad del Ministerio Público respalda la teoría de que la organización emplea una red de transporte de drogas que se apoya en la infraestructura internacional de vehículos, contrabando, y en la fabricación de precursores químicos ligeros. Durante la operación en Sonora, se logró corroborar la autorización de vida ilegal del Sr. Isai 'N', quien es parte de un entramado más amplio de científicos, fabricantes y distribuidores.

Los datos internos indican que la infraestructura de la red en México está asociada a la organización denominada 'Cielo Rojo', la cual opera desde la frontera con Estados Unidos y explota los ferrovías y rutas de transporte terrestre para mover grandes volúmenes de cocaína, heroína sintética y otros estupefacientes. El caso solidifica la intención del gobierno de sancionar a las instituciones de manera conjunta con fuerzas internacionales, creando un plan de inspección rutinaria y seguimiento de patrullas de carga.

Además, el Departamento de Investigaciones Nacionales espera que la evidencia recopilada sea activa en los tribunales y que se proceda con la extradición del Sr. Isai 'N' a la jurisdicción mexicana, eliminando su capacidad de influir en la cadena de suministro y logística de drogas criminales. El Ministerio Público declara que el foco se mantendrá en la búsqueda de todas las conexiones en la cadena, para localizar a los líderes que sostienen la producción y distribución de dichos productos ilegales y poner a cada uno de ellos antes de la justicia





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