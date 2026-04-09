Detenidos dos implicados en el homicidio de Micky Hair, estilista de famosos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía, arrestó a dos individuos vinculados al asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair. Las detenciones se realizaron en la Ciudad de México y el Estado de México. Se suman a la detención previa de otro sospechoso, completando la investigación del crimen ocurrido en septiembre de 2025.

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair , fue asesinado el 29 de septiembre de 2025 al salir de su salón de belleza en Polanco , Ciudad de México. A más de seis meses del homicidio, las autoridades capitalinas anunciaron la detención de dos individuos vinculados al crimen.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, comunicó a través de su cuenta oficial de X que elementos de su dependencia, en colaboración con la Fiscalía de la CDMX, lograron aprehender a Ángel Jorel N y Kevin Anthony N, quienes contaban con órdenes de aprehensión. Las detenciones se llevaron a cabo tanto en la capital como en el Estado de México. El comunicado oficial detalla que Ángel Jorel N fue detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Kevin Anthony N fue aprehendido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ambos fueron trasladados a centros penitenciarios en la Ciudad de México bajo cargos de homicidio calificado. Se agradeció la colaboración y apoyo en la investigación y detención de todos los involucrados, destacando el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. \Los detalles revelados por las autoridades indican que Ángel Jorel N, de 19 años, fue identificado y aprehendido en la alcaldía Cuauhtémoc. Investigaciones sugieren que se reunió con varias personas, incluyendo al primer detenido en diciembre de 2025, días antes del homicidio. Ángel Jorel N fue detenido el 6 de marzo de 2026 en la Avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, tras una revisión preventiva. Fue trasladado a un centro penitenciario al norte de la capital. La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, cumplimentada el 8 de abril. Por otro lado, Kevin Anthony N, de 24 años, identificado como presunto integrante del grupo responsable de la ejecución, fue detenido en la Avenida Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, y trasladado a un centro penitenciario al oriente de la ciudad. Con estas dos recientes detenciones, el número de personas señaladas por participar en el homicidio de Micky Hair asciende a tres. La primera detención se realizó en diciembre de 2025, con el arresto de José Eduardo N, de 29 años, en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco. El primer detenido fue ingresado al Reclusorio Oriente, acusado de homicidio calificado, tras permanecer oculto en un domicilio en Azcapotzalco.\Micky Hair, el estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, falleció a los 28 años, víctima de un ataque a balazos el 29 de septiembre de 2025. El incidente ocurrió al salir de su salón de belleza, Micky's Hair, ubicado en la calle Molière, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México muestran a los responsables huyendo en motocicleta. La primera detención se produjo en diciembre de 2025, seguida de otras dos en abril de 2026, completando las detenciones relacionadas con el asesinato





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