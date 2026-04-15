Detenidos por Desaparición Forzada en Tlalpan Tras Investigación y Análisis del C5

Dos individuos, Jorge “N” y Osvaldo “N”, han sido vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. La detención se produjo tras un exhaustivo análisis de las cámaras del C5 y labores de investigación de la policía, quienes rastrearon el movimiento del vehículo implicado en la desaparición de la víctima. Las autoridades han determinado que la camioneta en cuestión fue vista en diversas calles de las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha dado un paso significativo en el esclarecimiento de un caso de desaparición forzada con la detención y vinculación a proceso de Jorge “N” y Osvaldo “N”. Estos individuos son señalados por su presunta implicación en la desaparición de una persona el pasado 19 de febrero de 2026.

Las indagaciones de la Policía de Investigación, apoyadas por el análisis exhaustivo de las grabaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), fueron cruciales para identificar y localizar a los presuntos responsables. Los trabajos de seguimiento técnico permitieron determinar que la camioneta utilizada en los hechos, una vez que la víctima se reunió con Jorge “N” y se dirigió con él a un centro deportivo en la alcaldía Tlalpan para entregarle un vehículo en reparación, fue vista desplazándose por diversas arterias de las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa.

En dicho centro deportivo, la víctima se encontró con Osvaldo “N”, y posteriormente los tres abordaron la camioneta, marcando el inicio de la desaparición. Este hallazgo fue posible gracias a la tecnología de videovigilancia que registra la movilidad de los vehículos en la metrópoli, permitiendo reconstruir los hechos y rastrear la ruta de escape de los implicados.

Las labores de campo y la inteligencia policial permitieron obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra los presuntos responsables. Fue así como el pasado 6 de abril, elementos de la Policía de Investigación lograron la captura de Osvaldo “N” en la colonia Aldama, un operativo que culminó con éxito tras días de búsqueda y vigilancia.

Posteriormente, se llevaron a cabo los trabajos para la detención de Jorge “N”, consolidando así la acción de la justicia. En la audiencia celebrada el 10 de abril, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra ambos sujetos por el delito de desaparición forzada. Durante esta diligencia, el juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los imputados permanecerán en reclusión mientras se desarrolla la investigación.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá recabar las pruebas definitivas que sustenten la acusación y la defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de descargo. Este caso subraya la importancia de la coordinación entre las distintas áreas de seguridad y justicia, así como el papel fundamental que juegan las herramientas tecnológicas como el C5 en la combate a la delincuencia y la protección de los ciudadanos.

La desaparición forzada es un delito grave que atenta contra los derechos humanos, y las autoridades reiteran su compromiso de llevar ante la justicia a todos aquellos que incurran en este tipo de actos, garantizando la debida diligencia y el respeto al debido proceso. La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas y para asegurar que se haga justicia a la víctima y a sus familiares.





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